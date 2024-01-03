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للفصل الثالث.. "التدريب التقني" يُعلن مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد

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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أ أ
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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن بدء التقديم الإلكتروني للفصل الثالث من هذا العام على برامج دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.اضافة اعلان

مواعيد التقديم على الكليات والمعاهد بـ "التدريب المهني"

وأوضحت أن التقديم الإلكتروني للفصل الثالث، يبدأ يوم الأحد 9 رجب القادم ويستمر حتى الأربعاء 12 رجب 1445هـ.


جميع إجراءات القبول بـ "التدريب المهني"إلكترونية

 وأضافت المؤسسة أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي للمقبولين ، عبر بوابة "قبولي" بموقع المؤسسة الإلكتروني.

تنفيذ أكثر من 1500 برنامج إرشادي

في الوقت نفسه، نفّذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 1541 برنامجًا إرشاديًا وتوعويًا خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي، استهدفت خلالها أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة في الكليات والمعاهد التابعة لها.
وأوضحت المؤسسة أن من أبرز البرامج المنفذة خلال الفصل الماضي، برنامج تهيئة المتدرب الجديد الذي استفاد منه 45.026 مستفيدًا، ومن برنامج الصحة النفسية لـ 88.710 مستفيدين، فيما تمّ تنفيذ برنامج الوقاية من التدخين لـ 99.207 مستفيدين.

 البرنامج التحضيري للتفوق العلمي

 كما عُقد البرنامج التحضيري للتفوق العلمي لعدد 26.904 مستفيدين، واستفاد من برنامج التنمية السلوكية 65.495 متدربًا ومتدربة.

ومن ضمن البرامج التي تمّ تنفيذها أيضًا؛ برنامج تطوير المهارات التقنية والمعرفية لعدد 22.102  مستفيدًا، وتنفيذ برنامج في مجال التوعية الرقمية لـ 60.759 مستفيدًا، واستفاد 72.614 متدربًا ومتدربة من برنامج الحماية الفكرية، وأيضًا استفاد 23.148 من المتدربين والمتدربات من برنامج التكامل المهني.


 وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني أن عدد اللقاءات التوجيهية مع المتدربين والمتدربات المنعقدة بالمنشآت التدريبية بلغ 677 لقاءً.

ووصل عدد الجلسات الإرشادية المقدمة للمتدربين والمتدربات بالكليات والمعاهد ما يقارب (1300) جلسة.

وعقدت الإدارات العامة للتدريب التقني بالمناطق لقاءات إرشادية وتوجيهية مع المتدربين بلغ عددها 44 لقاءً.
 وتعمل المؤسسة على تقديم برامج وخدمات التوجيه والإرشاد والتثقيف، بهدف بناء وتعزيز المفاهيم والقيم لدى المتدربين والمتدربات، ودعم السوك الإيجابي لديهم، وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة للمتدربين والمتدربات.

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