للطلاب من خارج المملكة.. خطوات وشروط الحصول على منحة دراسية مميزة

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تقدم وزارة التعليم، منحًا دراسية للطلاب غير السعوديين المتميزين في التخصصات النظرية والعلمية والبحثية للدراسة بالجامعات الحكومية بالمملكة البالغ عددها 27 جامعة. اضافة اعلان

وتهدف تطلعات الوزارة إلى تحقيق مخرجات برنامج المنح الدراسية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 من خلال دعم ومشاركة الخريجين بعد تخرجهم في دفع عجلة التطور في بلدانهم بعد عودتهم مؤهلين بالشهادات العلمية التخصصية وتطبيق ما اكتسبوه من مهارات وخبرات في جميع التخصصات.





مميزات التعليم بالمملكة:



خطوات التقديم بجامعات المملكة:



طريقة التقديم لطلب منحة دراسية:



أنواع المنح الدراسية:



شروط القبول:



مواعيد التقديم للدراسة:



مزايا المنح الدراسية:



إذا كنت أحد الطلبة المتميزين فإن هناك أسباب عديدة تدعوك للدراسة في المملكة ومنها:تتميز الجامعات بتقدمها العلمي، فعدد من الجامعات السعودية تقع ضمن تصنيف أفضل الجامعات في العالم.تتوافر في الجامعات البيئة الممتازة للبحث العلمي لما تمتلكه من مراكز بحثية متقدمة.تتنوع البيئة التعليمية والثقافية في الجامعات حيث يدرس فيها طلبة متميزون ينتسبون لأكثر من 200 دولة حول العالم.يعمل في الجامعات أعضاء هيئة تدريس متميزون وذو كفاءة عالية جدًا وفي جميع التخصصات يمثلون أغلب دول العالم.تقدم المملكة رعاية متميزة لطلبة المنح الدراسية للطلبة الدوليين مجانًا وبدون رسوم دراسية ومع العديد من المميزات الأخرى.يمكن التقديم عن طريق الدخول إلى موقع الجامعة التي ترغب التقديم عليها للدراسة، حيث يمكن للطلاب والطالبات التقديم على جميع التخصصات المتاحة ـ ماعدا التخصصات الصحية والطبية ـ وذلك لمرحلـه ما بعد الدراسة الثانوية.وتكون الدراسة لجميع المراحل الجامعية لدراسة ( دبلوم اللغة العربية للناطقين بغيرها – البكالوريوس – الدبلوم العالي – الماجستير – الدكتوراه ) ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط القبول.ويمكن للمتقدم الدخول إلى الجامعة التي يرغب الدراسة فيها والتعرف على شروطها ومتطلباتها الخاصة عن طريق الجامعة.يمكن التقدم بطلب المنحة الدراسية بطريقة سهلة عن طريق الجامعات الحكومية لطلاب المنح الدوليين وذلك وفقاً لمواعيد فتح التقديم لطلب التسجيل للقبول للدراسة في إحدى الجامعات السعودية.التقدم إلى الملحقية الثقافية السعودية في بلدك.إذا لم يوجد ملحقية ثقافية سعودية في بلدك فيمكن التقدم إلى سفارة المملكة العربية السعودية.تتمثل المنح الحكومية للطلبة الدوليين في نوعين:منح داخلية للطلبة غير السعوديين المقيمين في المملكة إقامة نظامية.منح خارجية للطلبة غير السعوديين من خارج المملكة.وتكون المنح الدراسية في الجامعات الحكومية بالمملكة على ثلاثة أنواع بحسب مزاياها المختلفة:منح مجانية يحصل الطالب فيها على كامل المزايا.منح جزئية يحصل الطالب فيها على بعض المزايا، حيث يحق للمؤسسة التعليمية أن تقدم بعض المزايا للطالب مثل مقعد فقط، أو مقعد وسكن، أي تقل عن المنحة المجانية الكاملة.منح مدفوعة الثمن.وكل ذلك وفق القواعد التي ينظمها مجلس المؤسسة التعليمية، وبما لايتعارض مع الضوابط المنظمة لذلكومن شروط وضوابط قبول الطلبة الدوليين غير السعوديين لجميع المراحل الدراسية وفقًا للآتي:تطبق على طلاب المنح الداخلية والخارجية شروط القبول المطبقة على السعوديين في مؤسسات التعليم العالي.ألا يقل سن الطالب عن (17) سنه ولا يزيد على (25) سنة للمرحلة الجامعية ومعهد تعليم اللغة العربية أو ما يماثله, و(30) سنة لمرحلة الماجستير، و(35) سنة لمرحلة الدكتوراه.أن توافق حكومة بلد الطالب على الدراسة في المملكة للدول التي تشترط ذلك على الطلبة غير السعوديين.ألا يكون الطالب قد حصل على منحة دراسية أخرى من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكة.أن تصدق الشهادات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة التي تحددها المؤسسة التعليمية.أن يحضر شهادة خلو من السوابق من الأجهزة الأمنية في دولته.ألا يكون مفصولاً من إحدى المؤسسات التعليمية في المملكةأن يكون مع الطالبة محرم، وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، على أن يكون مشمولاً بمنحة أو يكون لديه إقامة نظامية أو يقدم على سجل صاحب عمل بحاجة إلى خدماته.أن يجتاز الفحص الطبي الذي تقرره الأنظمة والتعليمات.للمؤسسة التعليمية أن تشترط تزكية الطالب من إحدى الهيئات أو المؤسسات أو الشخصيات التي تحددها المؤسسة.يضع مجلس المؤسسة التعليمية القواعد التنفيذية المنظمة لقبول طلاب المنح من الداخل مع مراعاة ما يلي:أن يحصل الطالب على موافقة من يكون على سجله للدراسة في المؤسسة التعليمية.أن يكون الطالب مقيمًا إقامة نظامية في المملكة.يتم تحديد موعد فتح برنامج التقديم للمنح الدراسية وفقًا لمتطلبات السنة الأكاديمية في الجامعات.هناك مزايا وحوافز يمكن أن يحصل عليها الطالب المقبول للدراسة في المملكة العربية السعودية منها:الرعاية الصحية له ولأفراد أسرته في حال استقدامهم للإقامة معه، إذا تطلبت الأنظمة ذلك.مكافأة مالية عند القدوم.السكن.المزايا التي يتمتع بها نظراؤه من طلاب المؤسسة التعليمية.تذاكر سفر سنوية مع مراعاة التنظيمات التي تراعي وتنظم ذلك.