الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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للدبلوم فأعلى.. مستشفى الملك فيصل يطرح وظائف برواتب وبدل سكن

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مستشفى الملك فيصل التخصصي
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر 11 وظيفة إدارية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى "تشمل وظائف لاتطلب خبرة" للعمل في الرياض وجدة حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

مستشفى الملك فيصل يطرح وظائف برواتب وبدل سكن

1 - كبير السكرتاريين عدد 2 - الرياض
المتطلبات: مطلوب درجة البكالوريوس أو الدبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو أي تخصص ذي صلة. (خبرة 4 سنوات كحد أدنى).
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/8/12هـ (الموافق 2024/2/22م).
2 - منسق اداري أول - عدد 1 - الرياض
المتطلبات: مطلوب درجة الماجستير أو البكالوريوس أو درجة الزمالة / الدبلوم في إدارة المستشفيات أو أي تخصص آخر ذي صلة "خبرة 2 سنوات كحد أدنى".
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/8/12هـ "الموافق 2024/2/22م".
3 - كاتب - عدد 1 - جدة
المتطلبات: المطلوب درجة جامعية / دبلوم من مؤسسة معتمدة في مجال ذي صلة. "لا يشترط الخبرة".
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/8/12هـ "الموافق 2024/2/22م".
4 - منسق خدمات العقود - عدد 1 - الرياض
المتطلبات: يشترط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة. "خبرة سنة كحد أدنى"
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/8/12هـ "الموافق 2024/2/22م".
5 - كاتب جناح - عدد 4 - الرياض
المتطلبات: مطلوب درجة الزمالة / الدبلوم من مؤسسة معتمدة في المجال ذي الصلة. "لا يشترط الخبرة".
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/8/12هـ "الموافق 2024/2/22م".
6 - سكرتير أول - عدد 5 - الرياض, جدة
المتطلبات:
مطلوب درجة البكالوريوس أو الدبلوم في إدارة الأعمال أو اللغة الإنجليزية أو مجال السكرتارية أو أي تخصص ذي صلة. "خبرة سنتين كحد أدنى".
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/8/12هـ "الموافق 2024/2/22م".

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:


- رواتب تنافسية.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.


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