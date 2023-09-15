للثانوية فأعلى.. فتح باب التقديم على وظائف مراقبين جويين في مطارات المملكة

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة
التوظيف) بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (تدريب منتهي بالتوظيف) بمجال
المراقبة الجوية.
وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف (مراقب/ـة جوي).
مسمى البرنامج:
الهدف من البرنامج:
تدريب الكفاءات الوطنية التي تمتلك المهارات للعمل في المراقبة الجوية.
1- أن يكون
المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
الشـروط:
2- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.
3- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، وبمعدل لا يقل عن 85 % حاصل على درجة لا تقل عن 75 في اختبار القدرات العامة، 70 في اختبار التحصيلي.
4- أو حاصل على شهادة دبلوم / بكالوريوس (لا يشترط تخصص محدد) بمعدل لا يقل عن 2.75 من 4 أو ما يعادلها.
5- حاصل على درجة 5.5 في اختبار آيلتس أو درجة 75 في اختبار STEP أو ما يعادلها.
6- اجتاز الكشف الطبي المعتمد.
- مكان العمل (العمل كمراقبين جويين داخل وحدات المراقبة الجوية في
مطارات المملكة).
نبذة عن البرنامج:
- مدة البرنامج (سنة).
ـ مقر التدريب (مدينة جدة).
- راتب شهري.
المزايا:
- بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- تأمين طبي.
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/02/29هـ الموافق
2023/09/14م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/11هـ الموافق 2023/09/26م.
موعد التقديم:
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط
التالي:
طريقة التقديم:
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