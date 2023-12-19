الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

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للتحدث لموظف التأمينات.. هذه مواعيد عمل مركز الاتصال على الرقم المجاني

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التأمينات الاجتماعية
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، مواعيد العمل الرسمية للتواصل مع موظف التأمينات عبر مركز الاتصال على الرقم المجاني.

التأمينات تحدد مواعيد مركز الاتصال اضافة اعلان


وأضافت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء في منصة إكس، ردا على استفسار مستفدي بهذا الشأن: "لتتم خدمتك، نأمل منك التواصل عبر الرقم المجاني الموحد: 8001243344 من داخل السعودية، ومن خارج السعودية : 920014000 ، علماً بأن أوقات العمل لمركز الاتصال كالتالي:
- الأحد إلى الخميس (8 صباحاً - 6 مساءً)  
- يوم الجمعة (2 مساءً - 6 مساءً)  
- يوم السبت (9 صباحاً - 2 1/2


أقل سن للاشتراك الإلزامي


كذلك حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أقل سن للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": السن الأدنى للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية هو 15 عامًا طبقًا لنظام العمل". 
واشترطت أن "يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل أو أكثر لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر مهما كانت مدة العقد أو طبيعته أو شكله". 


المشتركون في نظام التأمينات بصفة إلزامية

والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:
 - العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر،  أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها , ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه. 
- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.
‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.
‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.
ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة.
 وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين على بند الأجور في القطاع الحكومي.
وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية وفروعه ولوائحه التنفيذية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقاً لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن. والتي تطبق بشكل إلزامي على جميع العسكريين والموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في ميزانيات الدولة وميزانيات الهيئات العامة وعلى جميع العمال السعوديين العاملين في منشآت في القطاع الخاص بالمملكة، ويطبق بشكل اختياري على العاملين لحسابهم الخاص.
وتقوم المؤسسة أيضاً بخدمة المستفيدين من نظامي تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون. 

 

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