للتأكد من الإلتزام بالتخفيضات.. 9382 زيارة نفذتها "التجارة" بمناسبة اليوم الوطني

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نفذت وزارة التجارة 9382 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 93. اضافة اعلان





الفرق الرقابية:



تخفيضات التجارة:



4700 ترخيص تخفيضات



2040 ترخيص للعروض الترويجية



الحد من التخفيضات الوهمية



وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك,كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.يذكر أن الوزارة حثت المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".في وقت سابق، أصدرت وزارة التجارة تراخيص تخفيضات لأكثر من 37 مليون منتج، شملت مختلف السلع والمنتجات، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 93.وقال الوزارة إن من أبرز السلع التي تشملها التخفيضات: المواد الغذائية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والعطورات، والهواتف الذكية، والملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال.وأعلنت الوزارة عن إصدار أكثر من 4700 ترخيص للتخفيضات والعروض الترويجية للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية في جميع مناطق المملكة بمناسبة اليوم الوطني.وذلك خلال أربعة أيام من بداية موسم التخفيضات الذي يمتد حتى نهاية سبتمبر 2023.وبينت "التجارة" أنها أصدرت 2241 ترخيص تخفيضات للمنشآت التجارية، و436 ترخيص تخفيضات للمتاجر الإلكترونية، و2040 ترخيصًا للعروض الترويجية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية.وأوضحت الوزارة أن خدمة إصدار تراخيص التخفيضات الموسمية إلكترونيًا عبر الرابط: (اضغط هنا)، تسهّل على التجّار طلب التراخيص، مما يمكّنهم من توفير رصيدهم الخاص من التخفيضات الإلكترونية، كما تتيح لهم طباعة التراخيص بما يضمن الحد من عمليات التخفيضات الوهمية ويعزز وجود بيئة تجارية محفزة.