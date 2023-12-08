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للاشتباه بالاحتيال المالي.. إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطًا عقاريًا للجهات المختصة.اضافة اعلان

وجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي

وجاءت الإحالة بسبب وجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي، موضحةً أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة، وفقًا لـ "عكاظ".
وأكدت «هيئة العقار» أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية.

الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة

وذلك إضافة إلى الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011)، بالإضافة إلى عمل فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة.
وتتحقق الفرق الرقابية من نظامية عمل المُنشآت، ومن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، إلى جانب الحملات الرقابية التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر.

المطالبة بالامتثال لقواعد نظام الوساطة

ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد «نظام الوساطة العقارية»، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية، وتقديم خدمة للوسطاء العقاريين والمستفيدين.

الحد من النزاعات العقارية وحفظ حقوق المتعاملين

إضافة إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.

 

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