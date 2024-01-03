لقطات من الأجواء لأمطار وسيول رفحاء

أمطار وسيول رفحاء اضافة اعلان



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تصوير جوي من آثار أمطار ليلة البارح جنوب محافظة #رفحاء - #الحدود_الشمالية

الأربعاء ٢١ جمادى الآخرة ١٤٤٥هـ

رصد : @asd99826 pic.twitter.com/yLnbny39w6 — FAHAD (@FAHAD_1322) January 3, 2024

وثق مقطع فيديو لقطات من الأجواء لهطول أمطار غزيرة وجريان سيول في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية.وأظهر المقطع، لقطات مذهلة ومشاهد لجريان السيول وتجمعات المياه في رفحاء، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.