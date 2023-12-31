الأحد، 18 جمادى الثانية 1445 ، 31 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لقطات من أمطار وسيول شقراء في منطقة الرياض

أمطار وسيول شقراء
أمطار وسيول شقراء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت الحالة المطرية الغزيرة وجريان وتدفق السيول في محافظة شقراء بمنطقة الرياض.

أمطار وسيول في شقراءاضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو جريان وتدفق السيول في أحياء محافظة شقراء في منطقة الرياض، بعد الحالة المطرية الغزيرة على المنطقة، جعلها الله خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات طقس المملكة


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أجواء الخليج العربي


فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر متوسط الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. شروط قبول أعذار التغيب عن اختبار نصف العام وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني تتجاوز 600 مليون ريال

عاجل.. الإعلان عن التقديم في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث المبتدئ بالتوظيف

شاهد وصول سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم

عاجل.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن قتل زوجته بعدة طلقات نارية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

456456456 1:41 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

مشاهد جوية.. السيول تحول روضة الخفس لبحيرات شمال الرياض

أمطار شقراء 7:45 م السبت، 30 ديسمبر 2023

بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة على شقراء

Hl'hv 6:24 م السبت، 30 ديسمبر 2023

محلل الطقس العقيل: توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض والقصيم

أمطار المملكة 3:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ8 مناطق من أمطار وسيول وأتربة

اقرأ أيضا

صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم
4:31 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

أمير القصيم يزف بشرى سارة لأهالي المنطقة بشأن نسبة البطالة

اختبارات الدور الثاني
4:30 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

شروط قبول الأعذار للتغيب عن اختبار نصف العام الدراسي

وزارة الداخلية
4:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. تخلى عن شرفه وارتكب جريمة نكراء.. الداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد المواطنين

الدفاع المدني
3:41 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

حريق في شقة بعمارة سكنية.. و"مدني الرياض" يتحرك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ا
6:03 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

استشهاد خطيب المسجد الأقصى السابق في قصف للاحتلال على مخيم المغازي بغزة

صندوق التنمية العقارية - سكني
6:02 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يلزم مستفيدو "أرض وقرض".. استخراج شهادة إتمام البناء؟

WhatsApp Image 2023-12-31 at 4.21.40 PM
5:23 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

بكميات هائلة .. أسباب تساقط البرد والثلوج على بريدة

حساب المواطن
5:05 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

تنبيه جديد بخصوص تحديث بيانات حساب المواطن

أخبار السعودية
3:32 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي والتقديم على 126 وظيفة شاغرة بوزارة الدفاع

وزارة الداخلية
2:17 م الأحد، 31 ديسمبر 2023

عاجل.. مواطن يقتل زوجته خنقا بيديه في تبوك.. والداخلية تنفذ فيه حكم الشرع