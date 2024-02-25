لقطات مبهجة توثق أجواء الربيع شرق المجمعة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الربيع في فيضة الحيرا شمال مركز أم رجوم شرق المجمعة بمنطقة الرياض، بعد هطول الأمطار على المنطقة.



أجواء الربيع شرق المجمعة



توقعات حالة الطقس



غبار وأتربة مثارة



حالة الخليج العربي



📍ربيع فيضة الحيرا شمال مركز ام_رجوم شرق #المجمعة

السبت ١٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ

24 فبراير 2024م

من | ايمن العمار

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. pic.twitter.com/CvCxkswvwx — طقس (@tqqs) February 24, 2024

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب طقس في منصة إكس، أجواء مبهجة تسر الناظرين من سهول وفياض أحياء شرق المجمعة، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.