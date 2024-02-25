الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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لقطات مبهجة توثق أجواء الربيع شرق المجمعة

ربيع شرق المجمعة
أجواء الربيع شرق المجمعة
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثق مقطع فيديو متداول، أجواء الربيع في فيضة الحيرا شمال مركز أم رجوم شرق المجمعة بمنطقة الرياض، بعد هطول الأمطار على المنطقة.اضافة اعلان

أجواء الربيع شرق المجمعة

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب طقس في منصة إكس، أجواء مبهجة تسر الناظرين من سهول وفياض أحياء شرق المجمعة، بعد الحالة المطرية على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

غبار وأتربة مثارة

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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