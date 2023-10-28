لقطات لجريان الأودية والشعاب في حائل وتبوك

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار الخير وجريان السيول والشعاب والأودية في حائل وتبوك.
جريان الأودية والشعاب
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ووثق مقطع فيديو جريان شعيب لصان جنوب منطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطلو أمطار الخير على حائل، وجريان شعيب شطيب جنوب المنطقة.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
أمطار وسيول وبرد
وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.
سحب رعدية ممطرة
كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.
شعيب لصان جنوب #تبوك الان قبل مغرب السبت ١٣ ربيع اخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 28, 2023
عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/bjmYhLsgWW
شعيب شطيب جنوب مدينة #حايل الان عصر السبت ١٣ ربيع اخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 28, 2023
عضو المجموعة سعيد المهوس pic.twitter.com/WL1WIx2abr