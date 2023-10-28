لقطات لجريان الأودية والشعاب في حائل وتبوك

جريان الأودية والشعاب اضافة اعلان



توقعات حالة الطقس



أمطار وسيول وبرد



سحب رعدية ممطرة



شعيب لصان جنوب #تبوك الان قبل مغرب السبت ١٣ ربيع اخر ١٤٤٥

عضو المجموعة مصلح الحربي pic.twitter.com/bjmYhLsgWW — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 28, 2023

شعيب شطيب جنوب مدينة #حايل الان عصر السبت ١٣ ربيع اخر ١٤٤٥

عضو المجموعة سعيد المهوس pic.twitter.com/WL1WIx2abr — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 28, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت هطول أمطار الخير وجريان السيول والشعاب والأودية في حائل وتبوك.ووثق مقطع فيديو جريان شعيب لصان جنوب منطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.فيما وثق مقطع فيديو آخر، هطلو أمطار الخير على حائل، وجريان شعيب شطيب جنوب المنطقة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.