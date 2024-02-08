الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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لقطات رائعة لتدفق شلالات وادي نعمان بمكة المكرمة

شلالات
شلالات وادي نعمان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق شلالات وادي نعمان بمكة المكرمة.

تدفق شلالات وادي نعمان

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وأظهر المقطع، أجواء ولقطات بديعة لتدفق شلالات وادي نعمان بمكة بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.

توقعات حالة الطقس


توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وأجزاء من منطقة نجران، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
كما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.


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