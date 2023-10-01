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صحيفة تواصل الالكترونية

لقطات جديدة لحريق هائل يلتهم أحد الفنادق في الرياض (فيديو)

حريق
حريق الرياض
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات جديدة لـ حريق هائل يلتهم أحد الفنادق في الرياض والذي نتج عن احتراق 9 مركبات دون إصابات، بفضل الله.اضافة اعلان

إخماد حريق بالرياض


وكان الدفاع المدني بالرياض قد أعلن في وقت سابق، إخماد حريق في واجهة مبنى بحي العليا، مشيرًا إلى أنه نتج عنه احتراق (9) مركبات، ولا إصابات.
وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني ببيشة، إنقاذ شخص سقط من مرتفع جبلي، مشيرًا إلى أنه تم نقله بواسطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية.

دفاع مدني بيشة


وقال الدفاع المدني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" الدفاع المدني ببيشه ينقذ شخصًا سقط من مرتفع جبلي، تم نقله بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".
كذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق أن إدارة مدني القطيف بالشرقية تمكن من إخماد حريق ضخم.
السيطرة على حريق في القطيف
وأوضح الدفاع المدني على حسابه في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في مستودع بحي المجيدية.
وأكد أن  الحريق تم السيطرة عليه ولله الحمد دون أن يسفر عن أية إصابات ولا خسائر مادية.


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