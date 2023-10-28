لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

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بادر مواطن لإنقاذ عائلة احتجزتها السيول في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.





إنقاذ عائلة

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سيول جارفة:

تحذير الأرصاد

المناطق المتأثرة بالسحب

فيديو | قبل قليل.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول محافظة المخواة في منطقة الباحة



تصوير: رافع العُمري#الإخبارية pic.twitter.com/SEc51jR6hb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2023

ووثق المقطع، مبادرة مواطن لإنقاذ العائلة باستخدام شيول، حيث تمكن من دفع سيارة العائلة وصولا إلى بر الأمان.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع المقطع، وأثنوا على سلوك المواطن، ومبادرته لإنقاذ العائلة، وعدم الانتظار وصول فرق الإنقاذ.وقبل ساعات وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول جارفة في المخواة بمنطقة الباحة، حيث ظهرت السيول تجري بشكل عنيف في المجرى الذي يقطعه طريق مركبات.أيضا تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من السيول التي اجتاحت الطائف اليوم، حيث ظهرت بعض السيارات وقد غرقت بالكامل تحت مياه السيول.وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد صورًا التقطتها الرادارات توضّح تركم السحب الرعدية التي تؤدي إلى أمطار رعدية وجريان سيول على عدة مناطق.وأضاف المركز، أن الصور وثّقت تواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان – عسير- الباحة).وتابع :" بمشيئة الله تزداد خلال الساعات القادمة وتمتد لتشمل مناطق( مكة المكرمة – المدينة المنورة - تبوك - حائل – الجوف).