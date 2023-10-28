السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

سيول وإنقاذ
سيول
أ أ
بادر مواطن لإنقاذ عائلة احتجزتها السيول في محافظة المخواة بمنطقة الباحة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

إنقاذ عائلة

اضافة اعلان

ووثق المقطع، مبادرة مواطن لإنقاذ العائلة باستخدام شيول، حيث تمكن من دفع سيارة العائلة وصولا إلى بر الأمان.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع  المقطع، وأثنوا على سلوك المواطن، ومبادرته لإنقاذ العائلة، وعدم الانتظار وصول فرق الإنقاذ.

سيول جارفة:


وقبل ساعات وثق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيول جارفة في المخواة بمنطقة الباحة، حيث ظهرت السيول تجري بشكل عنيف في المجرى الذي يقطعه طريق مركبات.

أيضا تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جانبًا من السيول التي اجتاحت الطائف اليوم، حيث ظهرت بعض السيارات وقد غرقت بالكامل تحت مياه السيول.

تحذير الأرصاد



وفي وقت سابق، نشر المركز الوطني للأرصاد صورًا التقطتها الرادارات توضّح تركم السحب الرعدية التي تؤدي إلى أمطار رعدية وجريان سيول على عدة مناطق.

المناطق المتأثرة بالسحب



وأضاف المركز، أن الصور وثّقت تواجد السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح هابطة نشطة السرعة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق (جازان – عسير- الباحة).
وتابع :" بمشيئة الله تزداد خلال الساعات القادمة وتمتد لتشمل مناطق( مكة المكرمة – المدينة المنورة - تبوك - حائل – الجوف).

اقرأ أيضا

F9iLn02XIAAi6kd
6:07 م السبت، 28 أكتوبر 2023

ميدانيا.. الدفاع المدني يباشر الحالة المطرية بعدة مناطق (صور)

جواز السفر الجديد
5:45 م السبت، 28 أكتوبر 2023

ما هي آلية تجديد الجواز الإلكتروني وهل يستوجب تسليم الجواز القديم ؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
5:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

"الأمن العام" يكشف معلومات مهمة للحماية من الاحتيال

Capture
5:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات لجريان الأودية والشعاب في حائل وتبوك

اقرأ أيضا

تحذير عاجل لمستخدمي الطرق في حائل

غدًا.. الرياض تستعد لاستضافة أضخم معرض متخصص في قطاع الأغذية

"المرور": طرح مزاد اللوحات الإلكترونية.. غدًا

شاهد.. سيول جارفة في المخواة بمنطقة الباحة

شاهد.. غرق مركبات بشكل كامل في سيول الطائف

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة على عسير 3:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

7686696 6:51 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شاهد.. مياه الأمطار والسيول تُحوّل شوارع جازان لأنهار

678679و68976 5:34 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شاهد.. السيول وغزارة الأمطار على أبوعريش في جازان

8و9 98 4:36 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الحجرة والمخواة بالباحة

اقرأ أيضا

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

وزير الخارجية
3:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيره المصري لبحث الأوضاع في غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
3:41 م السبت، 28 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سيول وإنقاذ
6:28 م السبت، 28 أكتوبر 2023

لقطات تحبس الأنفاس.. مواطن ينقذ عائلة محتجزة في سيول المخواة باستخدام شيول

هطول امطار وضباب
5:33 م السبت، 28 أكتوبر 2023

تحذير عاجل لمستخدمي الطرق في حائل

علم المملكة
4:18 م السبت، 28 أكتوبر 2023

المملكة تدين وتشجب العمليات البرية لجيش الاحتلال في غزة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
4:11 م السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. قوات الأمن تداهم منزلًا شعبيًا في مكة فكانت الصدمة

البصل
9:35 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

إقبال كبير.. توفر البصل بغزارة في أسواق المملكة خاصة "العزيزية"

الهيئة العامة للعقار
2:35 م السبت، 28 أكتوبر 2023

7 أحياء في الرياض تستعد غدًا لبدء تسجيل عقاراتها في "السجل العقاري"