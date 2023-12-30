لـ10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على الرياض و6 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت تحذيرًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطقوأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل"المعظم وتيماء".
2 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "وادي الفرع والحناكية والعهد".
3 - منطقة الرياض، وتشمل "الحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان القنفذة والخرمة والمويه ورنيه وتربة".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.