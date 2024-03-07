لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة وهذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس تنبيهًا من أمطار ورياح مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.



أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق



أمطار ورياح قوية حتى الثامنة مساءً



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:منطقة الحدود الشمالية وتشمل"طريف والعويقيلة وعرعر ورفحاء".منطقة الجوف وتشمل"القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا".1 - منطقة المدينة وتشمل"العهد ووادي الفرع".2 - منطقة نجران وتشمل"بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".3 - المنطقة الشرقية وتشمل"الجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي وقرية العليا والعديد وذعبلوتن".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابغ والشعبة والليث وبحرة الطائف والكامل والعرضيات وأضم وميسان والخرمة وتربة والموية ورنية".5 - منطقة نجران وتشمل"الخرير وبد الجنوب وثار وحبونا ويدمة وشرورة".6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد”.7 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وسارة عبيدة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الثامنة مساءًالدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.