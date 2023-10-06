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صحيفة تواصل الالكترونية

لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

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ضباب وشبورة على مكة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على منطقتي مكة والمدينة، حتى الثامنة صباحًا.
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شبورة مائية على مكة المكرمة

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة، ومحفظات "الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث".


حالة من الضباب على المدينة المنورة

وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات " الرايس وينبع".

أمطار غزيرة ورعدية ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.


الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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