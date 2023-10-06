لـ 8 صباحًا.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من ضباب وشبورة على مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على منطقتي مكة والمدينة، حتى الثامنة صباحًا.

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شبورة مائية على مكة المكرمة



حالة من الضباب على المدينة المنورة



أمطار غزيرة ورعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة مكة المكرمة، ومحفظات "الشعيبة وجدة ورابغ والقنفذة والليث".وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات " الرايس وينبع".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.