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صحيفة تواصل الالكترونية

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

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شبورة مائية وضباب على عسير
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على جازان وعسير حتى الثامنة صباحًا.

شبورة مائية وضباب على عسيراضافة اعلان

وأوضح أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخمس مشيط".

ضباب وشبورة على محافظات جازان

وأضاف أن الحالة المتوقعة من الضباب والشبورة تمتد إلى منطقة جازان، وتشمل محافظات" الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا".

أمطار غزيرة ورعدية على مكة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.

الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

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