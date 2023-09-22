لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على جازان وعسير حتى الثامنة صباحًا.



شبورة مائية وضباب على عسير اضافة اعلان



ضباب وشبورة على محافظات جازان



أمطار غزيرة ورعدية على مكة



الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية



وأوضح أن الشبورة والضباب متوقعه أن يتكون على منطقة عسير ويشمل محافظات، " أبها والنماص وبلقرن وتنومة وخمس مشيط".وأضاف أن الحالة المتوقعة من الضباب والشبورة تمتد إلى منطقة جازان، وتشمل محافظات" الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب برياح نشطة على معظم مناطق المملكة.كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.