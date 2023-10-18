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صحيفة تواصل الالكترونية

لغة الأرقام تكشف إنجاز الإسعاف الجوي خلال شهرين

الإسعاف الجوي
الإسعاف الجوي
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أعلن الهلال الأحمر عن توسيع نطاق طرق الوصول للحالات الطارئة حيث أسعف وأنقذ أكثر من (250) حالة بطائرات الإسعاف الجوي خلال شهرين.

المنجزات خلال أغسطس وسبتمبر 

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وأوضح أن المنجزات خلال شهري أغسطس وسبتمبر (102 عدد الحالات المنقولة من مستشفى لآخر)، بالإضافة إلى 142 عدد الحوادث المنقولة من الحوادث المرورية.

في وقت سابق، نقل الإسعاف الجوي اليوم، حالتين خطيرتين لمستشفى الملك فهد بجدة لتلقي العلاج اللازم.

مركز القيادة والتحكم:
جاء ذلك بعد أن تلقى مركز القيادة والتحكم والترحيل الطبي بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا عن حادث تصادم بحي مدائن الفهد قبل كوبري الميناء بجدة.

وتم فور تلقي البلاغ توجيه فرقتين إسعافيتين إلى الموقع بالإضافة للإسعاف الجوي بزمن استجابة 14 دقيقة.

وتبين عند وصول أول فرق إسعافية، وجود كسور متفرقة للمصابين بعد إجراء الفحص الطبي.

تفاصيل الحادث
في وقت سابق، باشر الإسعاف الجوي في جازان، نقل 4 حالات حرجة إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر على إثر حادث مروري.

وفي التفاصيل التي نشرتها هيئة الهلال الأحمر السعودي، فقد وقع حادث مروري بجازان تباشره الفرق الإسعافية في طريق وادي قصي باتجاه العيدابي.

 وبعد التدخل الإسعافي تبين وجود 4 مصابين أحدهم إصابته حرجة تم نقله عبر الإسعاف الجوي إلى مستشفى الامير محمد بن ناصر.

في حين تم نقل باقي المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى العيدابي. 

خدمة الإسعاف الجوي
وفي يونيو من العام الماضي، وقّعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وشركة الطائرات المروحية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة.

 ووقّع الاتفاقية رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية الكابتن أرنولد ما.

ونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة، ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات.

وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ثم تغطية بقية مناطق المملكة تدريجيًا على عدة مراحل للمشروع. 

 كما نصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.


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