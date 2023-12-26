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لسكان الجوف.. الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر

الطقس - الامطار - امطار الجوف - سكاكا
أمطار الجوف
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الجوف .
جاء ذلك بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة الجوف، مشيرًا إلى تغيرات مناخية ستشهدها أجزاء من المنطقة.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارًا أحمرًا على منطقة المدينة المنورة وخاصة "ينبع"، محذرًا من تغيرات مناخية قوية.

7 متغيرات جوية على المدينة

وأوضح "الأرصاد" في بيانه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة من مساء غد الأربعاء.
وأفاد أن الحالة تشمل سقوط أمطار غزيرة، ورياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

أمطار المسجد النبوي


ووثق المقطع، هطول أمطار الخير على المسجد النبوي في أجواء إيمانية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية


وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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