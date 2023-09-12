الثلاثاء، 27 صفر 1445 ، 12 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

لركاب قطار الحرمين السريع.. خطوات تعديل الرحلات المحجوزة

قطار الحرمين
قطار الحرمين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أتاح قطار الحرمين السريع، تعديل الرحلات المحجوزة عبر تطبيق قطار الحرمين السريع.
وفيما يلي خطوات عديل الرحلات المحجوزة باستخدام قطار الحرمين السريع:اضافة اعلان
-ادخل إلى تطبيق قطار الحرمين السريع من هنا
-ابحث برقم الحجز.
-أدخل رقم الحجز.
-اضغط على رقم الهاتف بدون الرمز الدولي.
-اضغط على إعدادات الرحلة.
-اضغط تغيير.
-يمكنك تغيير محطة الوصول.
-يمكنك تغيير محطة المغادرة.
-وإضافة وإلغاء المسافرين
-ثم اضغط بحث – اختر رحلتك المناسبة.
 

5 محطات لقطار الحرمين

ويمر قطار الحرمين عبر خمس محطات وهي:
-مكة المكرمة حيث نقطة البداية والنهاية.
-مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
-وسط جدة.
-المدينة المنورة حيث نقطة الوصول والمغادرة.
-مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

يمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق ودخول الموقع الرسمي للحرمين، ومن ثم دخول قسم حجز جديد من الصفحة الرئيسية، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:
 أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع (من هنا).
ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.
يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.
-تحديد مكان المغادرة.
-تحديد مكان الوصول.
-تحديد تاريخ السفر.
-تحديد عدد المسافرين.
-تحديد الفئات العمرية.
-الضغط على كلمة بحث.
-كتابة رمز التحقق.
-استعراض الرحلات المتاحة .
-اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.
-اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.
-اضغط على استمرار.
-الإقرار بصحة المعلومات.
-النقر على إرسال.
-استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.
-اختيار المقعد من بين المقاعد  غير المحجوزة.
-إدخال بيانات المسافر.
-الموافقة على الشروط والأحكام.
-تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.
-الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.
-تأكيد الحجز.

اقرأ أيضا

الطريق
5:13 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

الهيئة العامة للطرق: استمرار العمل في تنفيذ المحول الشرقي بالرياض

الغطاء النباتي
4:57 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تعرف على الغرامات.. "البيئة" تحدد عقوبات مخالفي لائحة الغطاء النباتي

120141-487726247
4:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

"الشورى" يدعو لاعتماد الهيكل المقترح للتأشيرات بمدد الزيارة وقيمة الرسوم.

أخبار السعودية
4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

اقرأ أيضا

غرفة الشرقية تستعد لإطلاق النسخة 9 لمعرض وظائف 2023

120 يتيماً يشاركون في البرامج الصيفية بجمعية البر بالشرقية

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

ولي العهد يلتقي سلطان عُمان

أمر ملكي عاجل بترقية قيادات في عدد من الوزارات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

العمرة 4:39 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

بشرى من الحج والعمرة في انتظار ضيوف الرحمن من باكستان

images (1) 1:29 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

إعلان رسمي حول موعد التسجيل لحجاج الداخل 1445

1-15 10:59 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

عاجل.. عند التقاعد المبكر.. تعرف على شرط التأمينات للالتحاق بعمل آخر

images 6:58 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

مشروع ضاحية سدايم بجدة.. إتاحة توقيع العقود للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني

اقرأ أيضا

الملك سلمان خادم الحرمين
3:27 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في نيوم.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 9 قرارت مهمة

منصة مدرستي
2:16 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تعليم مكة تعلق الدراسة المسائية الحضورية اليوم

رابت - الراتب - ريال -
1:45 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

صرف مكافآت للطلاب من ذوي الإعاقات الجسيمة والصحية

أخبار السعودية
1:15 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم السكني للأعزب وأزمة كتب بالمدارس العالمية وعدد العمالة المنزلية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:29 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. ترقيات في الوزارات وتوجيه عاجل من حساب المواطن ومكافآت لهؤلاء الطلاب

الوطنية للإسكان
4:18 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

بشرى من الوطنية للإسكان: توفير 153 ألف وحدة سكنية في 9 ضواح و5 مجتمعات

ولي العهد وسلطان عمان
3:50 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

ولي العهد يلتقي سلطان عُمان

صثصضثصضقثضقثصثف
3:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية قيادات في عدد من الوزارات

الملك سلمان خادم الحرمين
3:27 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

في نيوم.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 9 قرارت مهمة

أهم 10
9:49 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حسم 10 درجات من الطلاب وحساب المواطن يُلوّح بهذا الإجراء