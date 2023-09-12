لركاب قطار الحرمين السريع.. خطوات تعديل الرحلات المحجوزة

أ أ
أتاح
قطار الحرمين السريع، تعديل الرحلات المحجوزة عبر تطبيق قطار الحرمين السريع.
وفيما يلي خطوات عديل الرحلات المحجوزة باستخدام قطار الحرمين السريع:
-ادخل إلى تطبيق قطار الحرمين السريع من هنا:
-ابحث برقم الحجز.
-أدخل رقم الحجز.
-اضغط على رقم الهاتف بدون الرمز الدولي.
-اضغط على إعدادات الرحلة.
-اضغط تغيير.
-يمكنك تغيير محطة الوصول.
-يمكنك تغيير محطة المغادرة.
-وإضافة وإلغاء المسافرين
-ثم اضغط بحث – اختر رحلتك المناسبة.
بخطوات بسيطة، يوفّر تطبيق #قطار_الحرمين_السريع إمكانية تعديل الرحلات المحجوزة.— خدمة العملاء لقطار الحرمين (@haramainrailway) September 12, 2023
فقط اتبع التعليمات أعلاه واستمتع برحلاتك.
حمّل التطبيق الآن : https://t.co/RP6KAHvBqv pic.twitter.com/VIUgQmf8OF
5 محطات لقطار الحرمينويمر
قطار الحرمين عبر خمس محطات وهي:
-مكة المكرمة حيث نقطة البداية والنهاية.
-مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
-وسط جدة.
-المدينة المنورة حيث نقطة الوصول والمغادرة.
-مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
طريقة
حجز تذاكر قطار الحرمين السريعيمكن
حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق
ودخول الموقع الرسمي للحرمين، ومن ثم دخول قسم حجز جديد من الصفحة الرئيسية، ومن
خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:
أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع (من هنا).
ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.
يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.
-تحديد مكان المغادرة.
-تحديد مكان الوصول.
-تحديد تاريخ السفر.
-تحديد عدد المسافرين.
-تحديد الفئات العمرية.
-الضغط على كلمة بحث.
-كتابة رمز التحقق.
-استعراض الرحلات المتاحة .
-اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.
-اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.
-اضغط على استمرار.
-الإقرار بصحة المعلومات.
-النقر على إرسال.
-استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.
-اختيار المقعد من بين المقاعد غير المحجوزة.
-إدخال بيانات المسافر.
-الموافقة على الشروط والأحكام.
-تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.
-الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.
-تأكيد الحجز.