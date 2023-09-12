لركاب قطار الحرمين السريع.. خطوات تعديل الرحلات المحجوزة

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أتاح قطار الحرمين السريع، تعديل الرحلات المحجوزة عبر تطبيق قطار الحرمين السريع.

وفيما يلي خطوات عديل الرحلات المحجوزة باستخدام قطار الحرمين السريع: اضافة اعلان

-ادخل إلى تطبيق قطار الحرمين السريع من هنا:

-ابحث برقم الحجز.

-أدخل رقم الحجز.

-اضغط على رقم الهاتف بدون الرمز الدولي.

-اضغط على إعدادات الرحلة.

-اضغط تغيير.

-يمكنك تغيير محطة الوصول.

-يمكنك تغيير محطة المغادرة.

-وإضافة وإلغاء المسافرين

-ثم اضغط بحث – اختر رحلتك المناسبة.



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طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

