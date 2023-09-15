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لحماية البيانات الشخصية.. "سدايا": تطلق حملة "اسأل قبل"

سدايا
"سدايا" أطلقت حملة "اسأل قبل" للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية
أ أ
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أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، حملة توعوية وطنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بعنوان «اسأل قبل»؛ للتعريف بنظام حماية البيانات الشخصية.اضافة اعلان
وكان قد صدر مرسوم ملكي لحماية البيانات الشخصية رقم (م/‏ 19) وتاريخ 9 صفر 1443 وصدرت تعديلاته بموجب المرسوم الملكي (م/‏ 148) وتاريخ 5 رمضان 1444، في إطار جهود (سدايا) الرامية للتعريف والتوعية بأهمية البيانات الشخصية ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والجهات في المملكة.

أهداف حملة "اسأل قبل"

وتهدف الحملة، التي بدأ تنفيذها بالأمس، إلى:
1 - رفع الوعي بالبيانات الشخصية.
2 - تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة بين الأفراد والجهات في حمايتها والمحافظة على خصوصية الأفراد المتعلقة بها.
3 - إيضاح الدور الذي تلعبه مشاركة البيانات الشخصية بوعي في تسهيل الخدمات المقدمة للأفراد وتحسين جودتها، بما ينعكس على جودة حياتهم، وفقًا لـ"عكاظ".

مرتكزات حملة "اسأل قبل"

وترتكز الحملة على خلق التوازن بين محورين رئيسيين؛ هما رفع مستوى وعي الأفراد حول حماية بياناتهم الشخصية، وحقوقهم المتعلقة بها المكفولة لهم في النظام.
إضافةً إلى المصالح التي رعاها النظام، وتعزيز وعيهم حول قرار مشاركة البيانات الشخصية بموثوقية.
وتسعى الحملة التوعوية بنظام حماية البيانات الشخصية إلى بناء مبدأ الثقة والعمل المشترك بين الجهات والأفراد فيما يتعلق بالتعامل مع البيانات الشخصية، بما يضفي الاستقرار على التعاملات المتعلقة بهـذا النوع من البيانات، ويحقق مستهدفات صناعة اقتصاد رقمي قائم على البيانات.
وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع في المملكة، بمختلف مستوياتهم التعليمية وأجناسهم وأعمارهم؛ علاوةً على الجهات الحكومية والخاصة.

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