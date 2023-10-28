لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول وادي نعمان شرق مكة المكرمة

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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ أحد العالقين في سيول سيول كبكب وادي نعمان شرق مكة المكرمة.





إنقاذ أحد العالقين بالسيول اضافة اعلان



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انقاذ أحد العالقين في سيول كبكب وادي نعمان شرق #مكة_المكرمة

السبت ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

28 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥

من | ابوثامر القرشي

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. pic.twitter.com/Byrf9CLa9B — طقس (@tqqs) October 28, 2023

وأظهر المقطع، مبادرة أحد الأشخاص ودخوله بسيارته وسط السيل، حيث تمكن من إنقاذ أحد العالقين بواسطة أحد الحبال.في سياق متصل، تحذر المديرية العامة للدفاع المدني من خطورة المجازفة بعبور الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار الغزيرة.وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.سحب رعدية ممطرةكما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.