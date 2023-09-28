لجنة مراقبة عقارات الدولة بالمزاحمية تزيل 189 ألف م2 لمخطط عشوائي

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أزالت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية، مؤخرًا، مخططًا عشوائيًا مبترًا وعددًا من الاستراحات غير النظامية بمساحة تجاوزت 189354,01 مترًا مربعًا. اضافة اعلان





التقرير الختامي:



العمليات الميدانية:





عدد المعاملات:



جاء ذلك ذلك بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.وأكدت اللجنة في تقريرها الختامي لعام 1444هـ أنه تم إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط الربيع الثاني بمركز المشاعلة إلى جانب إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط زراعي على طريق الرياض - مكة المكرمة.وأفادت اللجنة، أنها نفذت خلال العام الماضي من خلال العمليات الميدانية والمهام المنوطة بها المتمثلة في الرقابة والشخوص على المواقع والإزالات (56) جولة رقابية على مشروع القدية، و ( 22 ) جولة رقابية على الأراضي الحكومية، و( 65) شخوصًا على المواقع المتعدى عليها.وذكرت أنها قامت بتركيب لوحات في ( 27 ) موقعًا لطلب المستمسكات الشرعية والنظامية، مفيدة أن الإزالات المنفذة بلغت ( 14 ) إزالة، وأن إجمالي العلميات الميدانية بلغ ( 195) عملية ميدانية.وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن عدد المعاملات الواردة لها خلال العام الماضي بلغ ( 875) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات الصادرة من اللجنة ( 673) معاملة.جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددًا من الممثلين لكل من وزارات العدل، والداخلية، والبيئة، والمياه، والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.