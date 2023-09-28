الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لجنة مراقبة عقارات الدولة بالمزاحمية تزيل 189 ألف م2 لمخطط عشوائي

الهيئة العامة لعقارات الدولة
عقارات الدولة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أزالت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية، مؤخرًا، مخططًا عشوائيًا مبترًا وعددًا من الاستراحات غير النظامية بمساحة تجاوزت 189354,01 مترًا مربعًا.اضافة اعلان

التقرير الختامي:


جاء ذلك ذلك بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وأكدت اللجنة في تقريرها الختامي لعام 1444هـ أنه تم إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط الربيع الثاني بمركز المشاعلة إلى جانب إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط زراعي على طريق الرياض - مكة المكرمة.

العمليات الميدانية:


وأفادت اللجنة، أنها نفذت خلال العام الماضي من خلال العمليات الميدانية والمهام المنوطة بها المتمثلة في الرقابة والشخوص على المواقع والإزالات (56) جولة رقابية على مشروع القدية، و ( 22 ) جولة رقابية على الأراضي الحكومية، و( 65) شخوصًا على المواقع المتعدى عليها.

وذكرت أنها قامت بتركيب لوحات في ( 27 ) موقعًا لطلب المستمسكات الشرعية والنظامية، مفيدة أن الإزالات المنفذة بلغت ( 14 ) إزالة، وأن إجمالي العلميات الميدانية بلغ ( 195) عملية ميدانية.

عدد المعاملات:


وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن عدد المعاملات الواردة لها خلال العام الماضي بلغ ( 875) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات الصادرة من اللجنة ( 673) معاملة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددًا من الممثلين لكل من وزارات العدل، والداخلية، والبيئة، والمياه، والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

اقرأ أيضا

2023-09-28_18-38-55
6:32 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بسرعة فائقة.. فزعة شاب تنقذ طفلا من الموت غرقا

F7HnXkVXoAAmzx5
5:51 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

مقاتلات وطنية تستعرض في سماء الخبر احتفالا باليوم الوطني

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
5:38 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

من الجمعة إلى الثلاثاء.. تحذير عاجل من الأرصاد على هذه المناطق

F7HkfgxW4AAZsdC
5:37 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

جدة: إغلاق جزئي لطريق الحرمين في هذا التوقيت

اقرأ أيضا

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على الشبحة شرق أملج بتبوك

تقرير رسمي: هذا ما يفضله المواطن عند البحث عن وظيفة

أخبار السعودية.. حقيقة قرض الـ 200 ألف ريال للمتقاعدين ودعم حساب المواطن

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية تشاد

إجابة "سكني" عن أهم الاسئلة حول دعم الـ 150 الف ريال غير المسترد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الحرب على المخدرات 11:16 م الخميس، 31 أغسطس 2023

ضربة نوعية لتجار السموم في جازان وتبوك .. الكشف عن تفاصيل الإطاحة بهم

2147213 8:12 م الخميس، 31 أغسطس 2023

النقل تكشف آخر تطورات أعمال الصيانة في عقبة شعار بعسير.. وموعد الافتتاح الرسمي

2149106 5:24 م الخميس، 31 أغسطس 2023

توضيح مهم من هيئة العقار بشأن تطبيق اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

1555990 11:55 م الأربعاء، 30 أغسطس 2023

تعليم محايل عسير يعلق الدراسة في جميع المدارس

اقرأ أيضا

unnamed-file-2597
4:13 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

توضح من "الموارد" بشأن الاعتراض على رفض طلب الضمان الاجتماعي

7867867
3:30 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يبحث إحداث نقلة كبرى في مجال الطقس والمناخ بالمملكة

القمر العملاق
3:00 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

ترقبوه غدا.. الظهور الأخير للقمر العملاق في عام 2023

المرور1
2:47 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

المرور يتيح الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
6:33 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري

2023-09-28_18-38-55
6:32 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بسرعة فائقة.. فزعة شاب تنقذ طفلا من الموت غرقا

الهيئة العامة للعقار
5:44 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

"هيئة العقار" تُعلن عن سبعة أحياء مُستفيدة من السجل العقاري في الرياض

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
5:38 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

من الجمعة إلى الثلاثاء.. تحذير عاجل من الأرصاد على هذه المناطق

F7HkfgxW4AAZsdC
5:37 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

جدة: إغلاق جزئي لطريق الحرمين في هذا التوقيت

8786 8
4:35 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

تنبيه عاجل من "أبشر" بخصوص خدماتها غدًا الجمعة