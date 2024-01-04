لجامعة المعرفة.. "تقويم التعليم" توقع اتفاقيات اعتماد 4 برامج أكاديمية

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وقعت
هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي
"اعتماد"، اتفاقيات لاعتماد (4) برامج أكاديمية لجامعة المعرفة.
توقيع
اتفاقيات اعتماد 4 برامج أكاديمية لجامعة المعرفة وتم ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور
خالد بن عبدالله السبتي، ورئيس جامعة المعرفة الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، في
مقر الهيئة بالرياض.
ووقّع الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز "اعتماد" الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ووكيل جامعة المعرفة الدكتور ناصر بن علي الجار الله.
اعتماد
البرامج في مرحلة البكالوريوس
وشملت الاتفاقيات اعتماد البرامج في مرحلة البكالوريوس وهي: "قنية التخدير، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات ونظم المعلومات الصحية"، حيث ستكون جميع برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.