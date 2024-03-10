لتعذر الرؤية.. أول دولة إسلامية تُعلن أن الثلاثاء أول أيام رمضان

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أعلنت سلطنة بروناي، أن بعد غد الثلاثاء 12 من مارس، هو غرة شهر رمضان المبارك.





سلطنة بروناي تُعلن أن الثلاثاء أول أيام رمضان



سلطنة بروناي تعلن أن الثلاثاء 12 مارس غرة شهر رمضان المبارك نظرًا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة pic.twitter.com/eJrz1tOJUR March 10, 2024

الإسلام الدين الرسمي لسلطنة بروناي



ووفق حساب "الفلك الدولي" على منصة إكس، فقد أعلنت السلطنة أنه نظرًا لتعذر رؤية الهلال من عدة مواقع في السلطنة فقد تقرر أن يوم الثلاثاء هو غرة الشهر الفضيل.ويُعد الإسلام الدين الرسمي لسلطنة بروناي، التي يدين 82.70% من سكانها به.ومعظم مسلمي بروناي هم من السنة شافعيي المذهب المنحدرين من عرقية الملايو.بينما ينحدر بقية مسلمي بروناي في معظمهم من السكان الأصليين ومن الصينيين الذين تحولوا إلى الإسلام.