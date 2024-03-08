لتسهيل انتقال الحجاج.. أمير حائل يتفقد شبكة الطرق شمال المملكة (فيديو)

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قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، إن شبكة الطرق في المملكة تعد من الشبكات النوعية عالميًا.





أمير حائل يتفقد شبكة الطرق شمال المملكة



حائل ملتقى للطرق الدولية والسريعة







أمير حائل: شبكة الطرق في المملكة تعد من الشبكات النوعية عالميا.. والمشروع سيسهل انتقال الحجاج من الحدود الشمالية إلى المشاعر المقدسة pic.twitter.com/WwrKjnEhiy #الإخبارية فيديو | في أثناء تفقده لأعمال مشروع طريق حائل - رفحاء المزدوج..أمير حائل: شبكة الطرق في المملكة تعد من الشبكات النوعية عالميا.. والمشروع سيسهل انتقال الحجاج من الحدود الشمالية إلى المشاعر المقدسة #نشرة_النهار March 8, 2024

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على الأعمال القائمة في طريق حائل رفحاء الجديد؛ للوقوف على آخر مراحل سير العمل، ونسبة الإنجاز في الطريق، يرافقه مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس تركي الشمري وعدد من منسوبي الفرع، ومقاول المشروع.وتبلغ مسافة الطريق الإجمالية 278 كيلومترًا، تم الانتهاء من 218 كيلومترًا منها، 153 كيلومترا "مزدوج" و 65 كيلومترا "مفرد".واستمع سموه إلى شرحٍ عن مراحل العمل في المشروع ونسبة الإنجاز والخطة الزمنية لإكمال المرحلة المتبقية والأخيرة والجاري العمل على ترسيتها.ونوَّه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع النقل بمتابعة من وزير النقل، والحرص على تذليل التحديات في سير أعمال المشاريع.وأشاد بالجهود المبذولة من قبل وزارة النقل لربط جميع مناطق المملكة بشبكة حديثة من الطرق ومنها منطقة حائل التي أصبحت ملتقى للطرق الدولية والسريعة بين العديد من المناطق.وأكد أهمية طريق حائل رفحاء وإسهامه في خدمة الحجاج والمعتمرين من الدول شمال المملكة ومن المواطنين والمقيمين في المناطق الشمالية للمملكة ،وشدد على أهمية إنجاز المقاول للمرحلة الحالية التي يعمل عليها مع تكامل الجهود لإنهاء المشروع وخدمة أبناء المناطق التي يمر بها والتسهيل عليهم .