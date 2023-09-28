لتسهيل امتلاك المسكن الأول .. توضيح مهم من "سكني"

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قال برنامج سكني إنه تسهيلًا لرحلة تملك المسكن الأول اختتم البرنامج "معرض سكني" لمنسوبي

@Saudi_FDA.





التعريف بالخدمات

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وقال البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية 5% عن المسكن الأول للموطن بما لايزيد عن مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول (فيلا - شقة - دور - د وبليكس)".



لكنه بين أن هذا لا يشمل شراء الأراضي أو البناء الذاتي أو شراء العمائر الاستثمارية.





شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية





فيما يلي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية:

1- أن يكون مواطن/ة سعودي/ة.

2- أن تكون الاستفادة تتعلَّق بالمسكن الأول للمواطن

3- أن تشمل الضريبة أحد الأوجه التالية:

-شراء مسكن جاهز.

-وحدات تحت الإنشاء.

-شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء.





معايير مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول





كما تنص مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول على عددٍ من المعايير ومنها:



-تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بسداد ضريبة القيمة المضافة (5%) بما لا يزيد عن (1.000.000) ريال سعودي، من إجمالي قيمة مبلغ المسكن الأول للمواطن.



-يدفع المستفيد القيمة المتبقية التي تزيد عن مبلغ الدعم إن وجدت.



-لا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.

-مميزات مبادرة تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول.



-الوحدات المتاحة للدعم تشمل كلًّ من الفلل و الشقق والوحدات السكنية.



-يشمل مبلغ الدعم للوحدات السكنية البالغة قيمتها مليون ريال.







تسهيلًا لرحلة تملك المسكن الأول اختتمنا اليوم "معرض سكني" لمنسوبي @Saudi_FDA لتعريفهم بالخدمات السكنية المقدمة وطرح الخيارات التمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري. pic.twitter.com/EM9tswoI98 September 28, 2023

-يصل مبلغ الدعم إلى 50 ألف ريال.

وأوضح أن هدف البرنامج هو تعريفهم بالخدمات السكنية المقدمة وطرح الخيارات التمويلية بالشراكة مع البنوك وشركات التطوير العقاري.في وقت سابق، أصدر برنامج سكني، توضيحًا بخصوص تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية.