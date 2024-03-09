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لتزيين سفرة الطعام.. إقبال على شراء الفقع قبيل شهر رمضان

الفقع
الفقع
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يشهد سوق الفقع بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، انتعاشًا في مبيعات "الفقع" بأنواعه المختلفة.اضافة اعلان

سوق الفقع في طريف قبل رمضان:


يزداد الطلب من المستهلكين، وتقوم الكثير من الأسر بحفظ كميات من الفقع في الثلاجات لتزيين سفرة الطعام الرمضانية بأشكال متعددة، كتحضير الشوربة بالفقع أو بإضافته إلى الكبسة السعودية سواء بطبخه مع اللحم أو حمسه ورشه على وجه طبق الكبسة.

الفقع الزبيدي:


وتشتهر محافظة طريف بأنواع مختلفة من الفقع مثل الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي بلونه الأحمر، والذي يعرض بكميات كبيرة وأحجام مختلفة للبيع في السوق الذي خصصته بلدية المحافظة حيث يصل سعر الكيلو أحياناً إلى قرابة 300 ريال.

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