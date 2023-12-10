لتحسين جودة الحياة.. أمانة تبوك تبرم عقودًا استثمارية بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال

تقديم خدمة مميزة في الحدائق اضافة اعلان





تحقيق جذب جماهيري أكبر للحدائق



استثمار الحدائق على مستوى المنطقة



أبرمت أمانة منطقة تبوك خلال العام الحالي 2023م، عقوداً استثمارية تضمنت إنشاء وتشغيل وصيانة 6 حدائق بالمدينة بقيمة تتجاوز 66 مليون ريال.وأوضح تأن ذلك يأتي لتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم من خلال تقديم خدمة مميزة في الحدائق، وذلك بتخصيصها للمستثمرين الذين سيتكفلون بـ 75% من أعمال الصيانة والتشغيل مقابل استثمارهم لـ 25% من مساحة الحديقة في أنشطة تجارية مثل المطاعم والمقاهي والمحال التجارية.وأضافت الأمانة أن استثمار الحدائق يعد تجربة تجارية ناجحة في العديد من الدول، حيث تسهم في تحقيق جذب جماهيري أكبر للحدائق.وبينت أن استثمار الحدائق اقتصاديًا يعد عاملًا مساعدًا لتنويع النشاطات من خلال إنشاء عدد من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية التي تمارس أنشطة متنوعة، سوف يكون له مردود اقتصادي من شأنه أن يسهم في تنمية تلك الحدائق وتوسعتها من ريع هذا الاستثمار، بخلاف أنه يمثل مصادر دخل للشباب الذين يمكن أن يتولى تنفيذ تلك المشروعات بالحدائق وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص.وبدأت أمانة تبوك استثمار الحدائق في عام 2023م بحديقة المصيف التي تعد باكورة استثمار الحدائق على مستوى المنطقة، وتلاها 5 حدائق أخرى هي حدائق حي الراجحي وحديقة المروج وحديقة البازعي وحديقة الدانة وحديقة حي الراجحي٢.وأشارت إلى أن هذه المشاريع أضافت إلى إيراداتها الكثير، حيث تخطت جملة الإيرادات الكلية العائدة من مشروعات الحدائق الستة التي تم ترسيتها هذا العام حوالي 66 مليون ريال تقريبًا.