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"لتبقى" يوجه نصيحة مهمة لحماية الأجهزة الكهربائية وزيادة كفائتها

لتبقى 1
الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية والمركبات
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 وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، نصيحة مهممة للمواطنين والمقيمين للحفاظ على جميع الأجهزة الكهربائية والمركبات.


زيادة كفاءة الأجهزة والمركبات


وأوصت لتبقى بالصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية والمركبات للمحافظة على كفاءتها.

وقبل أسابيع، قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، جملة من النصائح والإرشادات، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل؛ مشيرة إلى أن هذه الإرشادات تستهدف التعامل مع الأجهزة الكهربائية دون سواها.

ونصحت الحملة، التي تتواصل مساراتها في منصات التواصل الاجتماعي، إلى تثبيت درجة حرارة المكيف عند درجة 24 درجة مئوية، وأشارت إلى أن هذه الدرجة لا تستهلك الكثير من الطاقة الكهربائية.


تقليل استهلاك الكهرباء


وبشأن التعامل الأمثل مع جهاز الثلاجة، نصحت الهيئة بإبعادها عن مصادر الحرارة، مثل السخان الكهربائي والبوتاجاز، إلى جانب أشعة الشمس؛ مشيرة إلى أن هذه المصادر تؤثر على أداء الثلاجة، وتُفقدها درجة البرودة؛ مما يدفع موتور الثلاجة للعمل أكثر دون توقف؛ للتعويض، إلى جانب ضبط درجة حرارتها على درجة متوسطة.

ومن النصائح التي دعت إليها الحملة: إغلاق الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء منها، مع فصل جهاز السخان في حال عدم الحاجة إليه، وإغلاق المكيف مع تحسن الأجواء، واستخدام الغسالة بكامل سعتها؛ لتجنب تكرار تشغيلها على كميات غسيل قليلة.


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