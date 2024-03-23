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صحيفة تواصل الالكترونية

لا يفوتك.. رابط وطريقة التقديم في برنامج حكومي برواتب تنافسية وبدون خبرة

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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية،
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كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م للتدريب على رأس العمل برواتب تنافسية حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات "التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها"، وذلك عبر المسارات التالية:

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طريقة التقديم في برنامج حكومي برواتب تنافسية

1 – التقنية.
2 – التعليم.
3 - العلوم والهندسة.
4 - البيئة والاستدامة.
5 - الإدارة والأعمال.

التخصصات المطلوبة

- التخصصات التعليمية
- المالية
- العلوم
- الفيزياء
- الكيمياء
- الأحياء
- المبيعات
- التسويق
- الاتصال
- المحاسبة
- علم البيئة
- الجيولوجيا
- الرياضيات
- علم الحيوان
- علم الأحياء
- إدارة الأعمال
- اللغة العربية
- التنوع البيئي
- علوم الحاسب
- علم المعلومات
- تقنية المعلومات
- اللغة الإنجليزية
- الأحياء البحرية
- الميكروبيولوجي
- الكيمياء الحيوية
- التنوع البيولوجي
- الدراسات البيئية
- الأمن السيبراني
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكيميائية
- العلوم البيولوجية
- علم الأحياء البحرية
- نظم شبكات الحاسب
- العلوم الطبية الحيوية
- نظم المعلومات الإدارية
- الهندسة الإلكتروميكانيكية
- البيولوجيا الخلوية والجزيئية.

المزايا

1 - تأمين طبي.
2 - إجازات سنوية ورسمية.
3 - رواتب شهرية عالية تنافسية.
4 - التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5 - توفر إمكانية العمل المرن عن بعد.
6 - النقل المجاني داخل الحرم الجامعي.
7 - توفير السكن المشترك في الحرم الجامعي.
8 - الوصول إلى المرافق الترفيهية بالجامعة "الصالات الرياضية والمراكز وحمامات السباحة" وغيرها.

طريقة التقديم

وبدأ التقديم من 1445/10/12هـ (الموافق 2024/3/22م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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