لا يفوتك.. رابط وطريقة التقديم في برنامج حكومي برواتب تنافسية وبدون خبرة

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كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م للتدريب على رأس العمل برواتب تنافسية حملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات "التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم .. وغيرها"، وذلك عبر المسارات التالية:





طريقة التقديم في برنامج حكومي برواتب تنافسية



التخصصات المطلوبة



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طريقة التقديم

