لا يفوتك.. "الفوزان" يوضح كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة (فيديو)

أ أ
كشف
الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء، عن كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة.
حكم
ترك الصلاة عمدًا وأوضح
في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن من ترك الصلاة متعمدًا يكفر بذلك.
وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" بين العبد وبين الكفر أو الشرك، ترك الصلاة".
كيفية
التكفير عن الصلوات المتروكةوبيّن
أن المسلم الذي كان يترك الصلاة وتاب إلى الله عز وجل، وحافظ على الصلوات؛ فهذا
يكفي وليس عليه قضاء على الصحيح، وعليه أن يشكر الله تعالى على أن مَنَّ عليه بالتوبة
والرجوع إليه.
🔅كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة— الشيخ صالح الفوزان (@salihalfawzan) May 13, 2024
- العلامة الشيخ صالح الفوزانhttps://t.co/g6LoHxelj0 pic.twitter.com/yPS0xkztiS