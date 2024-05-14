لا يفوتك.. "الفوزان" يوضح كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة (فيديو)

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة.





حكم ترك الصلاة عمدًا



كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة



وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن من ترك الصلاة متعمدًا يكفر بذلك.وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" بين العبد وبين الكفر أو الشرك، ترك الصلاة".وبيّن أن المسلم الذي كان يترك الصلاة وتاب إلى الله عز وجل، وحافظ على الصلوات؛ فهذا يكفي وليس عليه قضاء على الصحيح، وعليه أن يشكر الله تعالى على أن مَنَّ عليه بالتوبة والرجوع إليه.