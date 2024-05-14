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لا يفوتك.. "الفوزان" يوضح كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة (فيديو)

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة.اضافة اعلان

حكم ترك الصلاة عمدًا

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن من ترك الصلاة متعمدًا يكفر بذلك.
وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" بين العبد وبين الكفر أو الشرك، ترك الصلاة".

كيفية التكفير عن الصلوات المتروكة

وبيّن أن المسلم الذي كان يترك الصلاة وتاب إلى الله عز وجل، وحافظ على الصلوات؛ فهذا يكفي وليس عليه قضاء على الصحيح، وعليه أن يشكر الله تعالى على أن مَنَّ عليه بالتوبة والرجوع إليه.

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