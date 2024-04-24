لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة؟

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دوامة هوائية قوية تُعرف باسم "غبار الشيطان" وهي تهب في طرقات المدينة.





دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة



أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة



رياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية





شاهد دوامة غبار الشيطان (Dust Devil) تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في

صاحب السيارة إيش مسوي في عمره

ولا شكله داعي عليه احد 😅pic.twitter.com/fjXgaJGRE8 يا ساتر 😧شاهد دوامة غبار الشيطان (Dust Devil) تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في #المدينة_المنورة صاحب السيارة إيش مسوي في عمرهولا شكله داعي عليه احد 😅 #منخفض_جوي April 24, 2024

وأظهر المقطع المتداول، دوامة غبار الشيطان وهي تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في طريق بالمدينة المنورة، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.في الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 3 - 1 كم، على الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.وبين المركز أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.