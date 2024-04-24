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لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة؟

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دوامة غبار الشيطان
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دوامة هوائية قوية تُعرف باسم "غبار الشيطان" وهي تهب في طرقات المدينة.اضافة اعلان

دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة

وأظهر المقطع المتداول، دوامة غبار الشيطان وهي تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في طريق بالمدينة المنورة، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.


أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

في الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 3 - 1 كم، على الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.

رياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية

وبين المركز أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد.

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