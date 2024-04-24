لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت دوامة غبار الشيطان في طرقات المدينة؟

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تداول
رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر دوامة هوائية قوية تُعرف باسم
"غبار الشيطان" وهي تهب في طرقات المدينة.
دوامة
غبار الشيطان في طرقات المدينةوأظهر
المقطع المتداول، دوامة غبار الشيطان وهي تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في طريق
بالمدينة المنورة، وسط تقلبات جوية ورياح نشطة.
أتربة
مثارة على منطقة المدينة المنورةفي
الوقت نفسه، نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية 3 - 1 كم، على الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر.
رياح
شديدة السرعة وانعدام الرؤيةوبين
المركز أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية،
وتساقط البرد.
يا ساتر 😧— #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) April 24, 2024
شاهد دوامة غبار الشيطان (Dust Devil) تتشكل وترفع حاوية وتسقطها على مركبة في #المدينة_المنورة
صاحب السيارة إيش مسوي في عمره
ولا شكله داعي عليه احد 😅#منخفض_جوي pic.twitter.com/fjXgaJGRE8