لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بطرق وأحياء جدة(فيديوهات)

أ أ
استمرارًا للتقلبات
الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت منذ قليل، كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول التي اغرقت الطرق والأحياء والشوارع بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة.
سيول حي الروابي طريق #مكه #جدة القديم الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 15, 2023
من ماجد عمر pic.twitter.com/Ovl9LvgHjX
أمطار غزيرة وسحب
رعدية على جدةوأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لأمطار غزيرة وسيول جارية مع تكاثر السحب
الركامية على منطقة مكة مع هبوب رياح نشطة.
امطار غزيره على #جدة_الان #طقس_الغربية pic.twitter.com/Xu33j74VzD— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 15, 2023
أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
سيول وادي #مريخ شرق #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 15, 2023
من احمد الثقفي pic.twitter.com/L5GgNgh4dm
كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.
امطار غزيره لان ام الجرم محافظه حليص شمال شرق جده pic.twitter.com/rTwLeaq5KN— ⚡⛈ℳ𝒪ℋ𝒜ℳℳℰ𝒟 (@mmx20001) November 15, 2023
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 طريق ام السلم و طريق كيلو 14 سابقاً— عبدالله الحربي (@Abdul_Hrb) November 15, 2023
جنوب #جدة_الان
قرار تعليق الدراسة كان صائب 👌 pic.twitter.com/kiReIN66Ju
November 15, 2023