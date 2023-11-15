لا يُصدق.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بطرق وأحياء جدة(فيديوهات)

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استمرارًا للتقلبات الجوية والطقس غير المستقر، تساقطت منذ قليل، كميات غزيرة من الأمطار والتي أدت لجريان السيول التي اغرقت الطرق والأحياء والشوارع بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان



أمطار غزيرة وسحب رعدية على جدة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لأمطار غزيرة وسيول جارية مع تكاثر السحب الركامية على منطقة مكة مع هبوب رياح نشطة.أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.