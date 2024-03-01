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لا يُصدق.. شاهد كيف تجمّدت المياه مع شدة البرد في حائل؟

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تجمد مياه حائل
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استمرارًا للأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه، اليوم الجمعة، بمنطقة حائل.اضافة اعلان

شاهد تجمد المياه نتيجة البرد في حائل

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بحائل نتيجة الأجواء الباردة والطقس غير المستقر.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، والتي قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار 

 في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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