لا يُصدق.. شاهد كيف تجمّدت المياه مع شدة البرد في حائل؟

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استمرارًا للأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه، اليوم الجمعة، بمنطقة حائل.





شاهد تجمد المياه نتيجة البرد في حائل





الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ

1 مارس 2024م

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. pic.twitter.com/YbrEo5j0H6 📍تجمد المياه في #حائل الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ1 مارس 2024م March 1, 2024

انخفاض ملموس في درجات الحرارة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بحائل نتيجة الأجواء الباردة والطقس غير المستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، والتي قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

ولا يستبعد تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.







رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.