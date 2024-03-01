لا يُصدق.. شاهد كيف تجمّدت المياه مع شدة البرد في حائل؟

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استمرارًا للأجواء الباردة والتقلبات الجوية التي تشهدها
مناطق مختلفة من المملكة، تجمدت المياه، اليوم الجمعة، بمنطقة حائل.
شاهد تجمد المياه نتيجة البرد في حائلوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تجمدت المياه بحائل نتيجة الأجواء الباردة والطقس غير المستقر.
📍تجمد المياه في #حائل 🥶— طقس (@tqqs) March 1, 2024
الجمعة ٢٠ شــعــبان ١٤٤٥هـ
1 مارس 2024م
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انخفاض ملموس في درجات الحرارةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة، والتي قد تصل إلى ما دون الصفر
المئوي على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.
ولا يستبعد
تكوّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.