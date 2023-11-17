لا يُصدق.. شاهد صاعقة مفاجئة تضرب سماء الأحساء

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وسط التقلبات الجوية
والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، ضربت صاعقة مفاجئة سماء محافظة الأحساء
بالمنطقة الشرقية وسط فزع المارة بأحد الأحياء.
صاعقة في سماء
الأحساءوأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت صاعقة قوية مدينة الأحساء بالشرقية
وسط أمطار ورياح وتكون يحب رعدية وبرق شديد.
📸 شاهد— طقس (@tqqs) November 17, 2023
صاعقة ⚡ تضرب قرب أحد المصورين في أمطار الأحساء .
" الحمد لله على سلامته "
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أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة
يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
🔴 فيديو متداول— طقس (@tqqs) November 16, 2023
شوارع #الاحساء بعد الأمطار
الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.