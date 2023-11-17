لا يُصدق.. شاهد صاعقة مفاجئة تضرب سماء الأحساء

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وسط التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، ضربت صاعقة مفاجئة سماء محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية وسط فزع المارة بأحد الأحياء. اضافة اعلان





صاعقة في سماء الأحساء





صاعقة ⚡ تضرب قرب أحد المصورين في أمطار الأحساء .

" الحمد لله على سلامته "

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. pic.twitter.com/J2ER46KEOR 📸 شاهدصاعقة ⚡ تضرب قرب أحد المصورين في أمطار الأحساء ." الحمد لله على سلامته " November 17, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت صاعقة قوية مدينة الأحساء بالشرقية وسط أمطار ورياح وتكون يحب رعدية وبرق شديد.أمطار رعدية وسيول ورياح نشطةيأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.