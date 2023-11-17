السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لا يُصدق.. شاهد صاعقة مفاجئة تضرب سماء الأحساء

56765
صاعقة بالأحساء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وسط التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، ضربت صاعقة مفاجئة سماء محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية وسط فزع المارة بأحد الأحياء.اضافة اعلان

صاعقة في سماء الأحساء

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضربت صاعقة قوية مدينة الأحساء بالشرقية وسط أمطار ورياح وتكون يحب رعدية وبرق شديد.

أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة
يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة وضباب وشبورة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

download
11:22 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

أمطار غزيرة.. أمانة وبلديات الحدود الشمالية ترفع درجة الاستعداد القصوى

أهم 10
11:14 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين

مخدرات جازان
10:42 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

3 ضربات أمنية في خميس مشيط والجوف وجازان ضد مهربي المخدرات

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

"الطرق" تؤكد على أهمية التقيد بتعليمات السلامة مع إجازة نهاية الفصل الأول

"الجبير" بمنتدى مسك: المملكة أصبحت بتميزها مرجعًا لكثير من دول العالم

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

ضربة مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات بجازان والجوف

عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تعليق الدراسة 12:34 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

"تعليم مكة" تقرر تعليق الدراسة بالفترة المسائية

67876876 3:42 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد أمطار غزيرة وسيول جارية تملأ شوارع الدمام

Capture 1:06 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)

76886 11:54 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

شاهد.. سيول شعيب فجر تصب في قاع الحوي بين تبوك والجوف

اقرأ أيضا

يغيبؤ
6:55 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

شاهد.. قوة العصف المطري من سحابة الرياض الغزيرة

6756
5:56 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

التمرين التحضيري "رماح النصر"يختتم مناوراته بالقطاع الشرقي

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
5:40 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

في غزة.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفرنسية وقف إطلاق النار فورًا

85675
5:29 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. شاهد السيول في وادي الشوكي تصب في روضة التنهات

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
11:14 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10..3 شروط للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ورسالة من خطيب المسجد الحرام للفلسطينيين

F_Jbs2lXUAAjrEY
10:27 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على هذه المناطق

أمطار غزيرة
9:03 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الدفاع المدني" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار غزيرة

يبءرءير
8:12 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. أرامكو تُعلن عن تدريب وتوظيف مع توفير سكن براتب مميز

تغيير العمل
7:09 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. تفاصيل مهمة حول ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:11 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عاجل.. العالم في أسبوع.. ضوابط العمل خارج الدوام الرسمي وأول قطار هيدروجيني بالمملكة