لائحة جديدة لتنظيم فروع الجامعات والكليات الأجنبية والأهلية

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وافق مجلس شؤون الجامعات على اللائحة التنظيمية لفروع الجامعات الأجنبية، التي تهدف إلى تنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بالمملكة. اضافة اعلان





الاستثمار الأمثل لرأس المالي البشري





تنويع خيارات التعليم الجامعي



أهداف اللائحة المنظمة





10 شروط لإنشاء فرع للجامعات الأجنبية



وتأتي اللائحة ضمن التوجهات الحديثة للاستثمار الأمثل في رأس المال البشري ودعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تهيئة عوامل التمكين لاستقطاب الجامعات الأجنبية.كما يأتي إصدار هذه اللائحة ضمن توجهات المجلس في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في المملكة.وتنويع خيارات التعليم الجامعي وتوفير البرامج التعليمية التي تلبي متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وخدمة المجتمع، وذلك في إطار السياسة التعليمية بالمملكة.تنظيم شؤون التعليم العالي الأهلي بالمملكة.تحسين مخرجات التعليم الجامعي الأهلي.تحقيق متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.وقد حددت لائحة اللائحة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية والأهلية في المملكة كيفية تقديم طلب إنشاء فرع الجامعة أو من يمثلها نظامًا للوزارة مشفوعًا بمعلومات عن الجامعة الأجنبية، تتضمن:1 – اسمها.2 – مقرها.3 - تاريخ تأسيسها.4 - جوانب التميز لديها.5 - التخصصات التي تقدمها.6 - النظام الأساسي لفرع الجامعة.7 - فروعها الأخرى ودراسة توضح وتثبت الجدوى من الإنشاء.8 - تعهد بضمان جودة كافة البرامج الدراسية المقدمة في فرع الجامعة على النحو المطبق بالجامعة الأجنبية.9 - بيان بالكليات أو الأقسام أو المعاهد، والوحدات البحثية، والتخصصات العلمية، التي سيتكون منها فرع الجامعة والتاريخ المقترح لبدء الدراسة.10 - تعهد بتقديم شهادة من جهة هندسية معتمدة في المملكة تفيد بتوافق منشآت ومرافق فرع الجامعة مع المعايير والاشتراطات المعتمدة بالمملكة للمنشآت المماثلة لها، والتزام فرع الجامعة بالغرض الذي أسس من أجله والأنظمة المرعية بالمملكة.