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صحيفة تواصل الالكترونية

لائحة العمالة المنزلية توضح الحد الأقصى لساعات العمل يومياً

العمالة المنزلية
العمالة المنزلية
أ أ
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شددت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، على عدم جواز تشغيل العامل المنزلي تشغيلاً فعلياً في اليوم الواحد لأكثر من عشر ساعات مع حقه في الحصول على يوم راحة اسبوعياً بأجر كامل.اضافة اعلان

لائحة العمالة المنزلية

وأوضحت اللائحة، أنه من الضروري تحديد نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، واسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.

كما أكدت اللائحة على أهمية تحديد تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه، ومدة التجربة.

وبحسب الائحة فإنه يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي، وفقا لـ"المدينة".

حقوق العمالة المنزلية

ولا يجوز وضعه تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل في عمل مختلف عن عمله الأول.

كذلك يحق للعامل الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، على أن يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.

و في حال تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.

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