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لائحة الاحتطاب: ممارسة رياضة المشي في هذه الأماكن "مخالفة غير جسيمة"

وزير البيئة والمياه والزراعة الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
أ أ
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أضافت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعريفًا على اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة. 
وتضمن ذلك إضافة تعريف على المادة الأولى (1) والتي تنص على أن "المخالفة الجسيمة: مخالفة أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بممارسة أي نشاط أو ارتكاب أي فعل يحدث ضرر على مكونات الغطاء النباتي وتركيبته الطبيعة كقطع الأشجار، أو الشجيرات المحلية، أو الاستزراع أو نثر البذور وجمعها أو إشعال النار في أراضي الغطاء النباتي أو استخدام منتجات الغطاء النباتي كالحطب والفحم المحلي للوقود أو لأغراض الطبخ أو الاتجار بها أو نقلها أو تخزينها أو استخدامه لأي غرض بدون ترخيص".اضافة اعلان

المخالفة غير الجسيمة

ليصبح تعريفها بعد التعديل: "المخالفة غير الجسيمة: هي مخالفة أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، بممارسة أي نشاط أو ارتكاب أي فعل دون الحصول على التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة. كاستيراد أو بيع الحطب والفحم المستورد بالجملة أو التجزئة أو نقله أو تخزينه أو الفحم الصناعي، أو ممارسة نشاط تحضير الحطب أو الفحم من المخلفات الشجرية وبيعه أو نقله أو تخزينه دون ترخيص أو ممارسة رياضة المشي أو التسلق في الأماكن الغير مصرح بها في أراضي الغطاء النباتي".

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