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لإجازة آمنة.. تنبيه مهم لهيئة الطرق حول التقيد بهذه الأمور أثناء القيادة

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القيادة في المطر
أ أ
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أصدرت الهيئة العامة للطرق، اليوم الجمعة 27 من رمضان، تنبيهًا مهمًا بشأن التقيد بعدة أمور أثناء القيادة.
وطالبت على حسابها في منصة إكس، بالحرص على التقيد بتعليمات السلامة أثناء القيادة على الطريق للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.اضافة اعلان

نصائح للمحافظة على سلامتك على الطريق

وأكدت الهيئة على أهمية التقيد بتعليمات السلامة تزامنًا مع الإجازة، وذلك بالحرص على هذه الأمور:
1 - عدم القيادة أثناء الأمطار.
2 - التقيد بربط حزام الأمان.
3 - الالتزام بالسرعة النظامية.
4 - عدم استخدام الجوال أثناء القيادة.
5 - أخذ قسط كاف من النوم قبل السفر.
6 - وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة.
 7 - توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.
8 - التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة.


ضرورة التقيد بنظام المرور

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، بضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق.

مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر..

ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة وسينعكس - بإذن الله - بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.

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