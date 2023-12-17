لأول مرة.. قرار عاجل بشأن اختبارات رخصتي التعليم العام والتخصصي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء أمس السبت، إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، خلال عام 2024.
اختبارات الرخصة المهنية
وأوضحت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس : "ستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من العام نفسه".
أهمية الرخصة المهنية
يذكر أن اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية يعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
ووفقا لتقويم التعليم يجب اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.
مرحباً:— العناية بالمستفيدين (@EtecCare) December 16, 2023
ستتاح خلال العام 2024 فرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتان لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، وستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من ذات العام.
بالتوفيق.
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