الأحد، 04 جمادى الثانية 1445 ، 17 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. قرار عاجل بشأن اختبارات رخصتي التعليم العام والتخصصي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
تقويم التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مساء أمس السبت، إتاحة فرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التربوي العام)، وفرصتين لاختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، خلال عام 2024.اضافة اعلان

اختبارات الرخصة المهنية


وأوضحت هيئة تقويم التعليم، عبر حسابها الرسمي "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس :  "ستكون الفرصة الأولى لكلا الاختبارين في الربع الأول من عام 2024، أما الفرصة الثانية لكليهما؛ فستكون في الربع الرابع من العام نفسه".

أهمية الرخصة المهنية


يذكر أن اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية يعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.
ووفقا لتقويم التعليم يجب اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

عاجل.. تعليق الخصومات.. توضيح مهم من صندوق التنمية العقارية

إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات في جازان

عاجل.. خطوات تقديم اعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

تعليم الشرقية: 110 موهوبين يظهرون قدراتهم الإبداعية في معرض موهبة

عاجل.. 3 حالات لا تتطلب تحديث البيانات في حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة تقويم التعليم 9:02 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. لأول مرة.. قياس مستوى المدارس عبر منصة "تميز" بدعم 1700 أخصائي ومشرف

7666666666666 10:05 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي 1445 ورابط الاستعلام

هيئة تقويم التعليم والتدريب 12:11 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. غدًا إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الورقي (تفاصيل)

وزارة التعليم السعودية 2:44 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

وزارة التعليم تعلن التقديم على مسار التميّز للابتعاث

اقرأ أيضا

وزارة الحج والعمرة
6:00 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. ماذا تفعل عندما لا تستطيع حضور العمرة في الموعد المحدد؟

خيرات محايل
5:54 م السبت، 16 ديسمبر 2023

قهوة من أشجار بعمر 200 عام.. تجمع غير مسبوق لتسويق منتجات مزارعي محايل عسير

ا
5:28 م السبت، 16 ديسمبر 2023

هذه العقوبة في انتظارهم.. ضبط مواطن و3 يمنيين لرميهم مخلفات صناعية في مكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
5:09 م السبت، 16 ديسمبر 2023

الإطاحة بشخص في محافظة "صامطة" لترويجه الحشيش المخدر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
2:00 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

لأول مرة.. قرار عاجل بشأن اختبارات رخصتي التعليم العام والتخصصي

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
12:03 ص الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. هل وجود دخل من "حافز" يؤثر على دعم حساب المواطن؟

صندوق التنمية العقاري
9:01 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الخصومات.. توضيح مهم من صندوق التنمية العقارية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
7:59 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم اعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

حساب المواطن
7:04 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 حالات لا تتطلب تحديث البيانات في حساب المواطن

وزارة الحج والعمرة
6:00 م السبت، 16 ديسمبر 2023

عاجل.. ماذا تفعل عندما لا تستطيع حضور العمرة في الموعد المحدد؟