لأول مرة بالمملكة.. طائرة إسعافية تباشر حالتين في وقت واحد بالجوف

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باشرت طائرة للإسعاف الجوي التابعة للهلال الأحمر مهامها في مطار الجوف، ويمكن لهذه لطائرة مباشرة حالتين في الجو في وقت واحد.



ويأتي هبوط هذه الطائرة وتدشينها في الجوف، لتقديم المهام الإسعافية لأهالي الجوف والمناطق المجاورة، وستبدأ رحلتها التجريبية والتشغلية خلال هذه الفترة.



وفي وقت سابق، نظم فرع هيئة الهلال الأحمر بتبوك، دورة تدريبية خاصة بالمتطوعين، بعنوان "دمج وتأهيل المتطوعين".





تأهيل ورفع كفاءة المتطوعين



توظيف المتطوعين وإكسابهم الخبرات



فيديو | لأول مرة في المملكة..



"تعد عناية مركزة في الجو.. طائرة إسعافية تباشر حالتين في وقت واحد "



التفاصيل مع مراسلنا في الجوف#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/CYi6FnBrqH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 4, 2023

وأوضحت الهيئة متمثلة في الإدارة العامة للتعاون الدولي، أنها تهدف من خلال إقامة مثل هذه الدورات التدريبية إلى تأهيل المتطوعين ورفع الكفاءة لديهم ضمن سلسلة الدورات والبرامج التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وأضافت أن المتطوعين يحتاجون إلى نوع من التأهيل والتدريب؛ من أجل تعزيز العمل التطوعي في المملكة ودعم نشاطاته والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم.وبينت أنها تهدف إلى اكتساب متطوعيها الخبرة وتوظيفهم بشكل يتوافق مع أهداف المؤسسة التي يعملون بها، وتدريبهم من خلال عدد من المحاور؛ أبرزها:1 - تعريف المتطوعين بتاريخ العمل التطوعي في العالم والمملكة على وجه الخصوص.2 - التعريف باللجنة الدولية وأدوار ومبادئ العمل الإنساني والإعلام الإنساني.3 - التطرق إلى التعريف بالهجرة والمهاجرين وبناء الفريق والتطوع في الحركة الدولية، إضافةً إلى مقدمة لبرنامج الروابط العائلية.وأكدت أنها تعمل على تطوير مهارات متطوعيها وتسخير كل القدرات لدعم الشباب الذين يعملون تحت مظلة جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في بلدان العالم كافة.