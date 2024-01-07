لأول في المملكة.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع شبكة الدراجات الكهربائية في المدينة المنورة

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انطلقت المرحلة الثانية من مشروع شبكة الدراجات الكهربائية في المدينة المنورة لأول مرة في المملمكة، والتي تستهدف التيسير على الزوار والمعتمرين.





مشروع شبكة الدراجات الكهربائية بالمدينة اضافة اعلان



رفع جودة الحياة والتيسير على الزوار



فيديو | الأول في المملكة.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع شبكة الدراجات الكهربائية في المدينة المنورة #الإخبارية pic.twitter.com/NKnZdE8hfa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 7, 2024

وأوضح أديب المحيميد مدير الاستثمار البلدي بشركة المقر للتطوير والتنمية، أن مشروع الشركة لشبكة الدراجات الكهربائية بالمدينة المنورة يتوج أعمال الأنسنة بالمنطقة، بعدد يفوق الـ500 دراجة لخدمة السكان والزوار، بشكل صديق للبيئة وفق رؤية المملكة 2030.وأضاف المحيميد، أن المشروع يشمل 165 محطة، وتم إنجاز المرحلة الأولى من شبكة الدراجات الكهربائية بعدد 65 محطة ونحن الآن، نشهد انطلاق المرحلة الثانية".ولفت في حديثه لقناة "الإخبارية"، أن هناك مراجعة دورية للمحطات ومواقعها وسنزيد المحطات حسب الطلب.وأكد "المحيميد" أن الجميع متحمس لتوسعة الشبكة في كل المناطق للتسهيل عليهم في التنقلات الفردية من داخل المنطقة المركزية إلى خارجها، ولخدمة ضيوف الرحمن ورفع جودة الحياة.