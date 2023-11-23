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لأمر هام.. أمانة المدينة تدعو ملاّك المباني الواقعة ضمن 11 طريقاً

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شهادة امثال المباني
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 دعت أمانة منطقة المدينة المنورة ملاك المباني الواقعة ضمن نطاق أحد عشر طريقاً بالمدينة المنورة إلى إصدار "شهادة الامتثال"، وذلك بهدف تعزيز جهود تحسين المشهد الحضري بالمنطقة.اضافة اعلان

تنبيه لملاك المباني بهذه الطرق

 وأوضحت أن المحاور المستهدفة ومواقع امتثال المباني تشمل كلاً من:
1 - طريق قباء.
2 - طريق السلام.
3 - طريق الهجرة.
4 - طريق المطار.
5 - طريق سلطانه.
6 - طريق الأمير مقرن.
7 - طريق الملك عبد الله.
8 - طريق خالد بن الوليد.
9 - طريق الأمير سلطان.
10 - طريق الملك عبد العزيز.
11- طريق الأمير محمد بن عبد العزيز.

استيفاء المتطلبات النظامية

 وأضافت أنه يتعيّن على ملاّك المباني الواقعة على تلك الطرق استيفاء المتطلبات النظامية ، وسلامتها من المخالفات التي تتضمن اشتراطاتها توفير ممرات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للمباني التجارية، وملاءمة واجهة المبنى للاشتراطات النظامية، للحصول على شهادة امتثال المباني قبل انتهاء الفترة التصحيحية المقررة في الـ 18 من شهر فبراير من العام 2024م.

تنمية مدن المملكة وأنسنتها

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للإسهام بشكل فعّال في تنمية مدن المملكة وأنسنتها، وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز جودة الحياة في المدن.


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