الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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لأسر الضمان وذوي الإعاقة.. بدء التسجيل بخدمة النقل المدرسي عبر ”نور“ مجانا

نظام نور
نور
أ أ
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تستقبل  إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي لطلاب التعليم العام للعام الدراسي القادم 1446 هـ ، عبر نظام "نور" الإلكتروني.اضافة اعلان

الرسوم المقررة على خدمة النقل المدرسي:

وقالت وزارة التعليم إن الرسوم المقررة على خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات تبلغ 200 ريال لكامل العام الدراسي.

وأشارت إلى أن طلاب وطالبات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وطلاب وطالبات ذوي الإعاقة سيمكنون من التسجيل مجاناً وبدون رسوم مالية.

خطوات التسجيل عبر نظام "نور":


وأكدت الوزارة أن التسجيل في خدمة النقل المدرسي يتم عن طريق ولي الأمر عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى نظام "نور" الإلكتروني.

2- اختيار أيقونة "النقل المدرسي".

3- اختيار "طلب نقل".

4- تعبئة البيانات المطلوبة، ومنها اسم الطالب، ورمز المدرسة، والمنطقة السكنية.

خطوات التقديم على حركة النقل عبر نظام نور:

وفيما يخص حركة النقل عبر نظام نور فإنها تتم عبر خطوات هي كالتالي:

-الدخول إلى موقع نظام نور.
-إدخال كافة بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.
-اختر "طلب النقل الخارجي" من الشاشة الرئيسة.
-أدخل رغبات النقل ممثلة في الإدارات والمدارس الذي تريد النقل إليها.
- الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة. 
-اضغط على حفظ.
-يتم بعد ذلك دراسة الطلبات.
-يمكن الاستعلام في موعد ظهور النتائج من خلال منصة نور.
-بالطريقة ذاتها يمكن تقديم التظلمات لإعادة النظر في الطلب.

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