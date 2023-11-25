كيف يتم تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل العام؟

أ أ

كشف متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن كيفية تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل العام.





تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل اضافة اعلان







متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد يجيب لـ pic.twitter.com/KL66dOhlG8 #الإخبارية فيديو | كيف يتم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من خدمات النقل العام؟متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد يجيب لـ #نشرة_التاسعة November 24, 2023

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هناك مشروعات للنقل العام منتشرة في جميع مدن ومحفظات ومناطق المملكة.وأكد أن خدمات مشروع واحد مثل الحافلات سواء في مكة أو الدمام أو الطائف وغيرها، كل له قنوات اتصال بحيث يستطيع المستفيد التواصل مع المشغلين لهذه الخدمات معرفة كل ما يتعلق بالخدمة.كما أن بات المستفيد قادرًا على إيصال شكواه وتقيين الخدمات والوصول للشركات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.يأتي هذا في وقت أصدر فيه مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل, قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، وتتضمن الآلية على 4 أبواب تغطي كافة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.وتم ذلك انطلاقا لما نصت عليه لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ،