كيف يتم تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل العام؟

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كشف متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن كيفية تفعيل
وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل العام.
تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقلوأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هناك
مشروعات للنقل العام منتشرة في جميع مدن ومحفظات ومناطق المملكة.
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وأكد أن خدمات مشروع واحد مثل الحافلات سواء في مكة أو الدمام أو الطائف وغيرها، كل له قنوات اتصال بحيث يستطيع المستفيد التواصل مع المشغلين لهذه الخدمات معرفة كل ما يتعلق بالخدمة.
فيديو | كيف يتم تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من خدمات النقل العام؟— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2023
متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد يجيب لـ #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/KL66dOhlG8
كما أن بات المستفيد قادرًا على إيصال شكواه وتقيين الخدمات والوصول للشركات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل يأتي هذا في وقت أصدر فيه مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل,
قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، وتتضمن الآلية على 4 أبواب تغطي كافة حقوق والتزامات
مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات
للمستفيدين.
وتم ذلك انطلاقا لما نصت عليه لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ،