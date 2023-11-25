السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

كيف يتم تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل العام؟

FKmgfrKWQAIvRzM
مشروع الحافلات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف متحدث الهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن كيفية تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقل العام.

تفعيل وسائل التواصل للاستفادة من خدمات النقلاضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هناك مشروعات للنقل العام منتشرة في جميع مدن ومحفظات ومناطق المملكة.
وأكد أن خدمات مشروع واحد مثل الحافلات سواء في مكة أو الدمام أو الطائف وغيرها، كل له قنوات اتصال بحيث يستطيع المستفيد التواصل مع المشغلين لهذه الخدمات معرفة كل ما يتعلق بالخدمة.

كما أن بات المستفيد قادرًا على إيصال شكواه وتقيين الخدمات والوصول للشركات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل

يأتي هذا في وقت أصدر فيه مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل, قراره بالموافقة على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام وجدول تصنيف المخالفات والغرامات، وتتضمن الآلية على 4 أبواب تغطي كافة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والالتزامات للمستفيدين.
وتم ذلك انطلاقا لما نصت عليه لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 14 /1/ 1445هـ،

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

عخ89
11:50 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بالفيديو.. الطائرة الـ20 للمملكة تصل مطار العريش لإغاثة متضرري غزة

F_tbg2cWEAAmvNz
11:36 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن وظائف بنظام العقود

غزة
11:33 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأمم المتحدة توسّع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية في غزة

اقرأ أيضا

خبير يكشف أهم تحديات تشخيص اضطراب طيف التوحد في المملكة

تقنية وشاشات عرض.. تدشين المصلى المتنقل بالأحساء

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

أهم 10.. لائحة محظورات وسائل النقل العام وكيف تحصل على الوقود بالمجان؟

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 8:45 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

أعلاها 35 وأقلها 9.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم

download 9:47 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

العظمى 36 والصغرى 10.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

Euf3sGCXEAIUaLd 4:55 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

من الأربعاء للأحد.. تحذير عاجل لـ "الدفاع المدني" من أمطار غزيرة على المملكة

F9xHxjRWUAAGspa 4:37 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بالصور.. اكتمال أعمال تثبيت آخر هلال في مآذن المسجد الحرام

اقرأ أيضا

أمير الباحة
9:52 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

أمير الباجة: تعزيز هوية المنطقة بـ 4 مدن زراعية

F_tYruhWwAA_raq
7:17 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم والمهربين بعدة مناطق

التنمر في المدارس
7:14 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

لتتتلتلاتال
7:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. استمرار الهطول على الشرفة جنوب الدوادمي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

79946ca0d4
2:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

عاجل.. مئات الوظائف في 10 وزارات وهيئات حكومية وعسكرية

العالم فى اسبوع
1:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

حساب المواطن - ريال
12:26 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

F_uKDPDWwAAaY4o
11:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

images
10:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام