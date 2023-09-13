كيف تعترض على مخالفات أنشطة النقل البري .. إلكترونيا؟

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إمكانية الاعتراض والاستعلام عن مخالفات أنشطة النقل البري إلكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة للنقل. اضافة اعلان





خدمة الاعتراض الإلكتروني





أبرز الخدمات:





عن الهيئة العامة للنقل:





تطوير أنشطة النقل



وتمكن الخدمة الأفراد والمنشآت من الاعتراض الإلكتروني على المخالفات أو الاستعلام عن الاعتراضات ليتم النظر فيها من قبل المختصين.•الاعتراض على المخالفات للأفراد والمنشآت.•متابعة حالة الاعتراضات.•طباعة القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات.الهيئة العامة للنقل هي السُلطة التنظيمية والتشريعية لصناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة.وذلك عبر ترخيصها لأنشطة النقل السككي والنقل البري والنقل البحري ومراقبتها لجودة الخدمة وسلامتها في هذه الأنشطة الحيويّة.ويقع مقر الهيئة الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها فروع في كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، ومراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.وتعمل الهيئة إلى جانب دورها التنظيمي، على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة.ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يحقق رؤية المملكة 2030.