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صحيفة تواصل الالكترونية

كيف تستخرج تصريح تقديم الخدمات المنزلية من منصة "بلدي"؟

منصة بلدي
منصة بلدي
أ أ
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إمكانية إصدار تصريح تقديم الخدمات المنزلية عبر منصة @Balady_gov، وطالبت بتحميل التطبيق للإستفادة من خدماته.اضافة اعلان


إصدار تصاريح الخدمات المنزلية

وكانت أمانة العاصمة المقدّسة قد بدأت مؤخرا في إصدار تصاريح تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية مع تصريح تقديم الخدمات المنزلية.
وهي الخدمات التي استحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك وفقاً للمتطلبات والشروط التي حدّدتها.


نشاط أماكن العناية الشخصية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني، أن نشاط أماكن العناية الشخصية هي ضمن المهن التي بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسماح بتقديمها في المنازل.
وذلك وفق شروط ومتطلبات حدّدتها الوزارة، مضيفاً أن الأمانة بدأت في إصدار التصاريح لأصحاب هذا النشاط لمزاولة هذه المهنة في المنازل، من خلال إصدار التصاريح الخاصة بها.


الارتباط برخص مسجلة على المنشأة

وأكّد المتحدث الرسمي على أن تكون هذه التصاريح مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة، إضافة إلى عددٍ من الأنشطة الأخرى المتاحة في هذه الخدمة، مثل الحلاقة الرجالية ومحال التزيين النسائي.


إصدار تصاريح المزاولة

مبيناً أن هذه المهن سمحت الأمانة بإصدار تصاريح لمزاولتها منزلياً كخدمة جديدة تقدمها لأصحاب هذه الأنشطة ولإتاحة الفرصة لهم للتوسّع في مزاولة أعمالهم.
وكذلك لتقديم خدمة ميسّرة للجمهور بالاستفادة من هذه الخدمات في منازلهم.

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