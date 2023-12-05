كيف تتفادى الإصابة بسلالة أنفلونزا الخنازير الجديدة؟.. نصائح لاتفوتك

أ أ

بعد أن سجلت بريطانيا مؤخرًا، أول حالة إصابة بشرية بسلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الخنازير A(H1N2)v، ثارت مخاوف بشأن ما إذا كان العالم قد يواجه جائحة جديدة على على غرار كوفيد-19. اضافة اعلان

وفي عام 2009، أصاب فيروس أنفلونزا الخنازير ملايين الأشخاص وكان سبب الأنفلونزا فيروس يحتوي على مادة وراثية من فيروسات كانت تنتشر بين الخنازير والطيور والبشر.

وقالت وكالة الأمن الصحي إنه بناء على معلومات أولية، فإن السلالة المسببة للعدوى التي تم رصدها في بريطانيا تختلف عن السلالة المكتشفة في حوالي 50 حالة إصابة بشرية أخرى أو نحو ذلك من السلالة التي تم رصدها في أماكن أخرى على مستوى العالم منذ عام 2005.





السلالة الجديدة من أنفلونزا الخنازير



أمراض الجهاز التنفسي



درجة الحرارة المنخفضة



وقال الدكتور فيجاي نايار، الطبيب في عيادة هيلثيوم ببريطانيا: "تم مؤخرًا اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير في المملكة المتحدة للمرة الأولى. ويبدو أن المريض المعني كان يعاني من مرض خفيف وقد تعافى تمامًا".وأضاف: "تقوم وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بمراقبة الوضع وزادت من المراقبة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على أن هذه السلالة الجديدة من أنفلونزا الخنازير تنتقل بين البشر ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق في هذه المرحلة".وتابع: "أنصح المرضى الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا بالراحة، والإكثار من السوائل، وتجنب الاتصال بالآخرين، وخاصة كبار السن وذوي الحالات الصحية الأساسية، للحد من انتشار العدوى"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".وأوضح الدكتور كيران هاريس، الخبير الطبي، أنه على الرغم من أن هذه السلالة الجديدة من أنفلونزا الخنازير قد لا تصبح كارثية مثل كوفيد -19، فمن المهم أن ندرك أن أمراض الجهاز التنفسي تنطوي على مخاطر كبيرة، خاصة بالنسبة للفئات السكانية الضعيفة مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والظروف الصحية".وحذر خصوصًا من أن "كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات حادة من التهابات الجهاز التنفسي".لذا قال إنه "يجب عليهم توخي الحذر مع هذه الأخبار لأنهم غالبًا ما يواجهون مخاطر أكبر للمضاعفات والعلاج في المستشفى"، مشددًا على أهمية الحفاظ على التدفئة حيثما أمكن ذلك لتجنب الإصابة.وأضاف الدكتور نايار: "يمكن لدرجات الحرارة الباردة أن تزيد من قمع جهاز المناعة، فضلاً عن زيادة ضغط الدم وخطر جلطات الدم، مما يؤدي إلى السكتات الدماغية والأزمات القلبية".وأكد أن "هناك حاجة إلى المزيد من السعرات الحرارية للبقاء دافئًا، لذا من المهم تناول وجبات منتظمة مع شيء دافئ في كل وجبة".وقال إن "الخروج عند الضرورة فقط يمكن أن يقلل من خطر السقوط، ولكن من الجيد أن تظل نشيطًا في الداخل من خلال المشي أو حتى مجرد الوقوف في بعض الأحيان".ودعا الدكتور نايار إلى أهمية الحصول على التطعيم كإجراء وقائي. وقال: "من المهم حقًا أن تحصل هذه الفئات الضعيفة على لقاحات الأنفلونزا وكوفيد إلى جانب الحفاظ على الدفء خلال أشهر الشتاء".